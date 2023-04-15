logo

BTC/USD

30436.16

ETH/USD

2104.67

LTC/USD

96.44

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Однополая пара из Украины поженилась в Великобритании
commentss НОВОСТИ Все новости

Однополая пара из Украины поженилась в Великобритании

Юлия и Татьяна знали, что им придется жениться за границей – но не ожидали, что это будет в условиях вторжения.

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Юлия и Татьяна решили выбрать 1 марта для женитьбы, ведь именно в этот день они были вынуждены покинуть Украину из-за российского вторжения. Пара ожидает, что таким образом изменит печальную дату старой жизни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Однополая пара из Украины поженилась в Великобритании

Юлия (слева) и Татьяна (справа). Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Эта дата должна быть печальной годовщиной нашей старой жизни, но мы решили переписать эту историю и сделали ее особым юбилеем. Мы многое потеряли, и есть много зла в этом мире, но мы превратили это зло во что-то хорошее", – сказала 42-летняя Татьяна.

Пара женщин вместе живет 10 лет и долгое время планировали выйти жениться, однако в Украине не признаются однополые браки. Надежда на это возникла после смены пророссийского президента в 2014 году, однако процесс затормозился. Женщины понимали, что для женитьбы им придется уехать из Украины, однако не ожидали, что покинут родную страну из-за войны.

"Действительно было очень странно, что наша мечта сбылась, но таким странным образом. Было тяжело", – сказала Татьяна. "Это не та цена, которую мы ожидали заплатить за женитьбу", — добавила 44-летняя Юлия.

Пара отмечает, что во время войны они поняли насколько уязвимы, ведь никаких юридически не могли объявить о своих отношениях.

"Официально мы были просто друзьями. Мы составляли свои завещания в пользу друг друга, но это единственная официальная связь между нами в Украине", – сказала Татьяна.

Пара женщин поженились 1 марта в городе Дербишире в присутствии самых близких друзей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса среди украинцев о поддержке легализации однополых браков.

Также "Комментарии" писали о 15 странах ЕС, которые присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/society/2023/apr/15/same-sex-couple-wed-uk-year-after-fleeing-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 16:31

Кому интересна эта херня про пидарасов? Пишите о том как пидораса живьем сожгли или на кол посадили! Вот такие новости интересны!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!