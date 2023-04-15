Однополая пара из Украины поженилась в Великобритании

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Slava Kot
Юлия и Татьяна решили выбрать 1 марта для женитьбы, ведь именно в этот день они были вынуждены покинуть Украину из-за российского вторжения. Пара ожидает, что таким образом изменит печальную дату старой жизни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Юлия (слева) и Татьяна (справа). Фото из открытых источников
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Пара женщин вместе живет 10 лет и долгое время планировали выйти жениться, однако в Украине не признаются однополые браки. Надежда на это возникла после смены пророссийского президента в 2014 году, однако процесс затормозился. Женщины понимали, что для женитьбы им придется уехать из Украины, однако не ожидали, что покинут родную страну из-за войны.
Пара отмечает, что во время войны они поняли насколько уязвимы, ведь никаких юридически не могли объявить о своих отношениях.
Пара женщин поженились 1 марта в городе Дербишире в присутствии самых близких друзей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса среди украинцев о поддержке легализации однополых браков.
Также "Комментарии" писали о 15 странах ЕС, которые присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.
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