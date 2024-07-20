Однопартийцы Ирины Фарион рассказали, кто заказал ее убийство

Политическая сила ВО "Свобода" назвала убийство Ирины Фарион "приказом Москвы". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в ВО "Свобода" сделали по поводу смерти Ирины Фарион после покушения на нее.

Ирина Фарион. Фото: из открытых источников

"За украинский язык Москва стреляет в висок", – говорится в сообщении.

В политической силе подчеркивают, убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, кто непосредственно его выполнил.

"Правоохранительные органы должны найти и наказать исполнителя этого преступления. Украинская власть должна открыто назвать заказчика – Московию. Надо полностью нейтрализовать московскую агентуру, в какие бы одежды она не наряжалась, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную способность", – говорится в заявлении.

Отметим, бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – написал Максим Козицкий в Telegram.

Глава Львовской ОГА также сообщил, что поиски нападающего на Ирину Фарион продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковед Ирину Фарион. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — подчеркнул Владимир Зеленский.



