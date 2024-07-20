Однопартийцы Ирины Фарион рассказали, кто заказал ее убийство

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Кравцев Сергей
Политическая сила ВО "Свобода" назвала убийство Ирины Фарион "приказом Москвы". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в ВО "Свобода" сделали по поводу смерти Ирины Фарион после покушения на нее.
Ирина Фарион. Фото: из открытых источников
В политической силе подчеркивают, убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, кто непосредственно его выполнил.
Отметим, бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
Глава Львовской ОГА также сообщил, что поиски нападающего на Ирину Фарион продолжаются.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковед Ирину Фарион. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион.
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Віктор Віктор Віктор
сегодня, 07:58
Голос народа, Пропустив ін'єкцію галоперидола?
Голос народа
сегодня, 07:07
То, что произошло с Ириной Фарион яркий пример того, что должно быть с зеленским, мерзким, циничным выблядком и с каждым из его бандеровской шайки. Для них война это в первую очередь нажива, побольше наворовать любой ценой. Все законы, что они принимают направлены против народа, на уничтожение народа и для своего обогащения и безнаказанности. Твари.