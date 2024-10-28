Однокомнатные квартиры в Украине: какие города бьют ценовые рекорды

В 2024 г. рынок однокомнатных квартир в Украине показал существенные изменения. От падения цен почти на 10% в Днепре и Запорожье до стремительного роста более чем на 30% в Ровно и Луцке. Согласно данным OLX Недвижимость, большинство областных центров показали либо стабильный рост, либо неожиданные обвалы.

Рынок однокомнатных квартир: динамика цен в крупных городах Украины

Днепр и Запорожье стали лидерами по снижению цен на вторичном рынке, потеряв почти 10% стоимости. В то же время новостройки здесь подорожали на 1% и 6%, что демонстрирует интерес покупателей к новым проектам. В Херсоне на первичном рынке цены упали на 28%, тогда как на вторичном снижении составило лишь 3%.

Киевская область продемонстрировала интересную тенденцию: здесь цены на новые квартиры снизились на 5%, в то время как на вторичном рынке наблюдался рост на 4%. Стабильность цен сохранилась в Одессе и в Кропивницком, где цены остались почти неизменными с начала года. А в городах, таких как Винница, Черкассы, Львов и Хмельницкий, наблюдался умеренный рост от 2 до 9%.

Наибольший скачок цен с начала года произошел в Ужгороде, где однокомнатные квартиры подорожали на 23%. В Луцке и Ровно ситуация была еще заметнее – новостройки подорожали на 19%, а на вторичном рынке цены взлетели на 32% и 24% соответственно. В Полтаве также произошло существенное удорожание: новые квартиры выросли в цене на 12%, а вторичное жилье – на 9%.

Самые высокие цены на жилье наблюдаются в Киеве, Львове, Ужгороде, Черновцах и Днепре, где однокомнатные квартиры на первичном рынке стоят от 2 до 2,7 млн грн, а на вторичном – от 1,3 до 2,7 млн грн. Что касается количества предложений, то их больше выросло в Чернигове, Херсоне, Сумах, Ужгороде, Кропивницком и Ивано-Франковске.

Читайте на портале "Комментарии" — На украинском рынке недвижимости произошли важные изменения: Львов обогнал Киев по стоимости квадратного метра жилья, установив новый рекорд. По состоянию на октябрь 2024 года средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке во Львове составляет 65 000 гривен. В новостройках цена достигла 56 000 гривен, что также является самым высоким показателем по стране.