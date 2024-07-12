Одно из главных обещаний Зеленского выполнить нереально: о чем идет речь

Бывший советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что не верит в построение 1 ГВт газовой генерации до конца года, который ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", такое заявление она сделал в интервью "УП".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"У него (Владимира Зеленского – ред.), видимо, есть какие-то свои источники информации, которые ему доказывают эту возможность", — заявила Лана Зеркаль.

Она подчеркнула, что будет очень рада, если это произойдет, но она не верит в это.

"Это не впервые, когда мы живем какими-то эфемерными планами или пытаемся всех поразить своими возможностями", — добавила она.

По ее словам, установка газовых установок оценивается в 70 недель. Газовые турбины — это уже 90 недель на установку и на запуск.

"Можно ли это сделать быстрее? Наверное, да, но должны быть уже подготовлены все условия для этого", — подытожила Лана Зеркаль.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что правительство должно активнее работать в вопросах с проблемами при отключении электроэнергии. Президент поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать население о состоянии системы, дефицитах и мерах, которые предпринимает страна.

Глава государства в традиционном вечернем обращении рассказал, что дал задачу главе Минэнерго Герману Галущенко сообщать украинцам о состоянии энергетической системы.

"Поручил также министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их заполнения", — сказал Владимир Зеленский.



