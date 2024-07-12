Одно из главных обещаний Зеленского выполнить нереально: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Бывший советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что не верит в построение 1 ГВт газовой генерации до конца года, который ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", такое заявление она сделал в интервью "УП".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Она подчеркнула, что будет очень рада, если это произойдет, но она не верит в это.
По ее словам, установка газовых установок оценивается в 70 недель. Газовые турбины — это уже 90 недель на установку и на запуск.
Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что правительство должно активнее работать в вопросах с проблемами при отключении электроэнергии. Президент поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать население о состоянии системы, дефицитах и мерах, которые предпринимает страна.
Глава государства в традиционном вечернем обращении рассказал, что дал задачу главе Минэнерго Герману Галущенко сообщать украинцам о состоянии энергетической системы.
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