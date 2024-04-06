Одна из самых известных компаний в мире стала зарабатывать в РФ больше, чем до начала войны в Украине

Российское подразделение производителя напитков Coca-Cola в четыре раза увеличило свою прибыль за последний год. Компания зарабатывает больше, чем до начала войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Insider".

Производитель Coca-Cola. Фото: из открытых источников

Отмечается, еще в марте 2022 года, практически сразу же после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Coca-Cola объявила, что приостанавливает деятельность в стране.

Издание пишет, что несмотря на то, что гендиректор компании Джеймс Куинси допускал, что Coca-Cola полностью уйдет из России, этого не произошло. Было прекращено производство брендов Coca-Cola в России, вместо него появился "Добрый Cola".

Само предприятие, бывшее Coca-Cola HBC (ООО "Кока-Кола Эйчбиси Евразия"), сменило название на "Мултон Партнерс", но осталось в собственности нидерландской "Кока-Кола Эйчбиси Холдингс Би. Ви.", входящей в глобальную группу Coca-Cola Hellenic.

Отмечается, что прибыль ООО "Мултон партнерс" в 2023 году составила 10,25 млрд рублей (110 715 067 млн долларов). Это в 4 раза больше, чем в 2022 году. Тогда компания заработала 24 843 381 млн долларов.

Издание пишет, что если сравнивать с довоенной прибылью, то рост тоже значительный — в полтора раза.

Читайте также на портале "Комментарии" — в этом году в ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России и это число стало рекордным. Как передает портал "Комментарии", по информации российского издания Forbes, до этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году – тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось – до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.



