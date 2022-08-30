Одиозный застройщик Максим Микитась в очередной раз пытается вернуть себе «Укрбуд»

Этот запрет действует с 20 января 2022 года в соответствии с решением суда города Киева, который вынес решение по делу #910/725/22 о запрете совершения регистрационных действий. По свидетельству некоторых источников представляет интересы экс-депутата заместитель председателя ДБР в Киеве Антон Кумелко.

Совладелец компании Укрбуд Максим Микитась

Следует отметить, что это не первая попытка Микитася вопреки закону вернуть себе контроль над корпорацией. Так, в конце 2019 года находящийся под арестом рейдеры экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася пытались получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО "Киевметрострой" через теневого нотариуса.

26 декабря 2019 года частный нотариус Обуховского районного нотариального округа Головкина Я. В. провела государственную регистрацию ПАО „Киевметрострой“ по смене руководителя Кобыля Василия Петровича на Метелицу Александра Николаевича. В преддверии рейдеров Микитася провело фиктивное собрание наблюдательного совета "Киевметростроя", где объявили себя новыми руководителями компании.



После этого каждый год Максим Микитась заявлял, что возобновил контроль над "Укрбудом", однако ни разу этого не было на самом деле, а все его усилия состояли с попытками коррумпировать органы юстиции и правоохранителей.



Напомним, в конце 2019 года один из крупнейших застройщиков столицы – корпорация Укрбуд остановила работы на своих объектах. Недостроенными в тот момент оставались 26 объектов, однако некоторые из них смогли завершить партнеры Укрбуда. 28 декабря 2020 полиция предъявила главному подозреваемому по делу Укрбуда Микитасю, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, новое подозрение.



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