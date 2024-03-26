Один из украинских музыкантов решил мобилизоваться: кто именно

Стало известно, что известный украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан хочет мобилизоваться. Об этом сообщили информационные каналы страны, в том числе "Вікна-новини". Шоумен планирует вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины Хартия.

Сергей Жадан решил мобилизоваться

Сергей Жадан, чье творчество охватывает широкий спектр жанров, от поэзии и прозы до активной музыкальной деятельности, сделал заявление о своем намерении во время поездок в Серебрянские леса. В этих поездках он передавал помощь военным и, по его словам, именно там, он почувствовал свою глубокую ответственность перед Украиной.

В интервью журналистам Сергей Жадан поделился своими мыслями о том, что в современной Украине разделение на писателей и неписателей, музыкантов и немузыкантов утрачивает свою актуальность перед лицом войны.

"Сегодня важно быть гражданином Украины, который не отступает перед трудностями, а берет на себя ответственность за будущее своей страны", — отмечает Жадан, подчеркивая, что служба является одним из наиболее выраженных способов проявления такой ответственности.

Кроме того, сообщается, что вместе с Жаданом в Национальную гвардию решил вступить еще один участник его музыкальной группы, имя которого пока не разглашается. Этот шаг, безусловно, является отражением сильной внутренней позиции и готовности стать частью защиты страны в критический момент ее истории.

Напомним. что в сети быстро разлетелся комментарий экс-спикера парламента, нардепа Дмитрия Разумков о том, что в новом законопроекте о мобилизации есть норма о призыве людей с 18 лет. В то же время, нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский это возразил. В комментарии изданию LIGA.net он подчеркнул, что новый законопроект предусматривает прохождение военной подготовки и получения военной специальности во время учебы.