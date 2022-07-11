Один из украинских банков меняет название: какая причина

Финучреждение будет называться: акционерное общество "Сенс Банк", на английском – "Joint Stock Company Sense Bank". Доверенное лицо, имеющее право голоса от подсанкционных акционеров Альфа-Банка – болгарский экономист, исполнительный директор Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технический советник Еврокомиссии Симеон Дянков. Иностранца призначил Нацбанк в апреле после введения санкций против некоторых акционеров финучреждения.

Украинский банк Альфа-Банк принял решение и подал документы в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку об изменении названия. Об этом пишет Forbes.

Дянков подчеркивал, что украинский банк не желает работать под действующим на территории россии брендом. Название Сенс не случайно, а созвучно с мобильным приложением для интернет-банкинга Sense SuperApp.

В активах Альфа-Банка сумма депозитов украинцев составляет 48 млрд. грн. (это примерно 6% от суммы всех депозитных вкладов в украинских банках), а также на его счетах хранится 24 млрд. грн средств отечественных предприятий. Клиентами банка являются более двух миллионов человек, 55 тысяч юридических лиц и 88 тысяч предпринимателей. Банк входит в пятерку крупных банковских учреждений из 69, зарегистрированных в Украине.

Как писал портал, сколько денег украинцы задонатили на ВСУ с 24 февраля по июль. По последним подсчетам, общая сумма донатов сократилась с марта в несколько раз. В марте 2022 года на нужды армии было перечислено рекордные 8,3 миллиарда гривен.

Также мы писали, что эксперты объяснили, почему налоговая амнистия в Украине оказалась провальной. С 1 сентября 2021 года в Украине стартовала кампания по одноразовому (специальному) добровольному декларированию, которая продлится до 1 сентября 2022 года.