logo

BTC/USD

43945.34

ETH/USD

2258.00

LTC/USD

71.69

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Один из самых известных российских олигархов захотел снятия санкций: чем закончился судебный процесс
commentss НОВОСТИ Все новости

Один из самых известных российских олигархов захотел снятия санкций: чем закончился судебный процесс

Европейский суд в Люксембурге отклонил требования Абрамовича

сегодня, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский миллиардер Роман Абрамович проиграл судебный процесс по отмене санкций, введенных против него Европейским Союзом после вторжения России в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Один из самых известных российских олигархов захотел снятия санкций: чем закончился судебный процесс

Роман Абрамович. Фото: из открытых источников

Отмечается, Европейский суд в Люксембурге отклонил требования Абрамовича о компенсации, отметив его роль в российской сталелитейной компании Evraz и тот факт, что сталь является основным источником доходов российского правительства.

"Суд отклоняет иск, поданный г-ном Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные мер… Евросовет на самом деле не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя Абрамовича в списках, учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании", — говорится в постановлении суда ЕС.

Судьи ЕС также отклонили заявления Абрамовича о "непропорциональном ущемлении" его свободы свободно передвигаться по ЕС как гражданина Португалии.

Абрамович, который также имеет израильское гражданство и является бывшим владельцем клуба премьер-лиги "Челси", стал одним из самых влиятельных бизнесменов в мире после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценивает его состояние в 9,2 млрд долларов.

В прошлом году он был вынужден продать "Челси" за 5,4 млрд долларов, после того, как на него наложила санкции Великобритания. Несколько дней спустя ЕС ввел свои собственные санкции. Абрамович заявлял, что средства от продажи клуба якобы пойдут пострадавшим от войны в Украине, однако подвижек в этом деле нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему давление на РФ не срабатывает: есть ли толк от 12-го пакета санкций против агрессора.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-top-court-upholds-sanctions-against-russian-billionaire-roman-abramovich-2023-12-20/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости