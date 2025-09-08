Один из самых богатых людей открыл свое представительство в Киеве

В Украине было зарегистрировано представительство американской компании TWP Ukraine LLC. Ее конечным бенефициаром является основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные из реестров.

Джефф Безос. Фото: из открытых источников

Так, в начале января 2025 года было зарегистрировано представительство американской компании Ти Даблъю Пи Юкрейн Элелси (TWP Ukraine LLC). Представительство расположено в Киеве, в офисном здании возле Киевского апелляционного суда.

Директором представительства является адвокат Махиня Максим Васильевич, связанный с юридической и патентной фирмой "Грищенко и Партнеры". Заявленные виды деятельности — предоставление других информационных услуг и деятельность информационных агентств.

Офис материнской компании TWP Ukraine LLC расположен в двухэтажном здании в городе Уилмингтон, штат Делавэр — один из самых привлекательных штатов США для ведения бизнеса благодаря низким налогам и простым правилам регистрации корпораций.

В этом здании расположен Corporation Trust Center, дочерняя структура международной голландской корпорации Wolters Kluwer, которая предоставляет услуги по предоставлению компаниям юридического адреса и выступает регистрационным агентом для сотен тысяч компаний в США и мире. В 2012 году по адресу корпорации было зарегистрировано не менее 285 000 американских и иностранных компаний.

99,9% уставного капитала компании принадлежит американскому бизнесмену-миллиардеру Джеффри Престону Безосу — основателю интернет-гиганта Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin. Компания была зарегистрирована 30 октября 2024 года (регистрационный № 7684965).

Появление компании в Украине может быть связано с развитием проектов в сфере искусственного интеллекта и аналитики данных. Вероятно, компания планирует собирать и анализировать публичные данные о рынках Восточной Европы, потребительские тренды и поведение пользователей.

