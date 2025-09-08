logo

BTC/USD

112003

ETH/USD

4327.17

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Один из самых богатых людей открыл свое представительство в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Один из самых богатых людей открыл свое представительство в Киеве

Основатель Amazon Джефф Безос теперь имеет свое представительство в Киеве

8 сентября 2025, 13:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине было зарегистрировано представительство американской компании TWP Ukraine LLC. Ее конечным бенефициаром является основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные из реестров.

Один из самых богатых людей открыл свое представительство в Киеве

Джефф Безос. Фото: из открытых источников

Так, в начале января 2025 года было зарегистрировано представительство американской компании Ти Даблъю Пи Юкрейн Элелси (TWP Ukraine LLC). Представительство расположено в Киеве, в офисном здании возле Киевского апелляционного суда.

Директором представительства является адвокат Махиня Максим Васильевич, связанный с юридической и патентной фирмой "Грищенко и Партнеры". Заявленные виды деятельности — предоставление других информационных услуг и деятельность информационных агентств.

Офис материнской компании TWP Ukraine LLC расположен в двухэтажном здании в городе Уилмингтон, штат Делавэр — один из самых привлекательных штатов США для ведения бизнеса благодаря низким налогам и простым правилам регистрации корпораций.

В этом здании расположен Corporation Trust Center, дочерняя структура международной голландской корпорации Wolters Kluwer, которая предоставляет услуги по предоставлению компаниям юридического адреса и выступает регистрационным агентом для сотен тысяч компаний в США и мире. В 2012 году по адресу корпорации было зарегистрировано не менее 285 000 американских и иностранных компаний.

99,9% уставного капитала компании принадлежит американскому бизнесмену-миллиардеру Джеффри Престону Безосу — основателю интернет-гиганта Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin. Компания была зарегистрирована 30 октября 2024 года (регистрационный № 7684965).

Появление компании в Украине может быть связано с развитием проектов в сфере искусственного интеллекта и аналитики данных. Вероятно, компания планирует собирать и анализировать публичные данные о рынках Восточной Европы, потребительские тренды и поведение пользователей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июле 1973 года мир узнал, что самый богатый человек мира того времени Жан Пол Гетти ценил деньги больше, чем собственную семью. Когда его 16-летнего внука похители в Италии, он отказался платить выкуп. Жан Пол Гетти объяснил свое решение тем, что не хочет поощрять дальнейшие похищения членов его семьи.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45769725/
Теги:

Новости

Все новости