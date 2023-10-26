Один из руководителей ХАМАС прибыл в Москву

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук находится с визитом в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".



Муса Абу Марзук

Стоит отметить, что Абу Марзук занимает важную должность в теоретической группировке ХАМАС. Он является заместителем главы Политбюро ХАМАС.

Ранее российский президент Владимир Путин в негативном ключе высказался о планах Израиля провести наземную военную операцию в секторе Газа. Этот шаг Израиля будет иметь "серьезные последствия". Поэтому, главное "остановить кровопролитие", заявил диктатор, который сам больше чем полтора года руководит ожесточенным вторжением российской армии в Украину.

Еще раньше глава Кремля заявил, что Россия выступает за исполнение решений ООН и создание палестинского государства. Также уже традиционно Путин обвинил Вашингтон в том, что якобы именно из-за его позиции и вспыхнул "арабо-израильский конфликт".

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, вызванное атакой ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, и жесткими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ) против сектора Газа, всё больше затягивает в воронку эскалации другие страны. В Сирии атакуются американские базы. Сами США, хоть на официальном уровне этот отрицается, якобы повлияли на то, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию в Газе. Американские и европейские лидеры и дипломаты совершают поездки на Ближний Восток, стараясь не дать локальному конфликту перерости в региональный, а то и глобальный. Вслед за лидерами США, Германии, Италии, в Израиль прибыл французский президент Макрон. Какие просматриваются наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития событий? Как это отражается и еще может отразиться на восприятии миром российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



