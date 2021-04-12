Один из регионов Украины на этой неделе накроет мокрый снег: прогноз погоды

В западную часть Украины идет серьезное похолодание. Есть высокая вероятность выпадения мокрого снега на этой неделе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Отмечается, что 13 апреля 2021 года в Украине в большинстве областей будет теплая погода. Температура воздуха может достигать 12-18 градусов тепла, тогда как на побережье холодных морей будет 9-12 градусов с отметкой "плюс".

Завтра вероятные дожди на севере, в центре и на юге страны. Они прогнозируются несильными, время от времени возможна просто плотная облачность.

"И — внимание! С запада Европы к нашим западным областям начнет по-крокодильи "подползать" мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля", — сообщает Диденко.

Напомним, минувшие выходные принесли в Украину хорошую погоду. Так, 10 и 11 апреля 2021 года украинцев радовала теплая и сухая погода, температура воздуха доходила до 20 градусов тепла.

Стоит заметить, что тепло вскоре может снова смениться на холод. По предварительным данным, во второй половине следующей недели в западной части Украины, а также на севере и местами в центральных областях снова ожидается похолодание и даже возможен мокрый снег.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", появился прогноз Укргидрометцентра. Там рассказывается, какой будет погода в апреле 2021 года в Украине. По данным метеорологов, показатели по температуре воздуха и осадкам не будут отличаться аномалиями. Погода будет примерно такой же, как и в предыдущие годы.

Также мы информировали о том, что магнитные бури возникают, когда Солнце активно. В этом месяце Землю ожидает волна небольших магнитных бурь.

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