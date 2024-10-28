Один из пунктов пропуска между Украиной и Молдовой не будет работать 2 ноября

2 ноября на пункте пропуска "Россошаны-Бричень" на границе Украины и Молдовы будет временно приостановлено оформление транспортных средств. Причиной плановых работ по налаживанию сетей электроснабжения, которые повлияют на функционирование пункта пропуска. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Пункт пропуска Росошаны. Фото из открытых источников

Причина остановки таможенного оформления

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области сообщает, что из-за отключения электроэнергии на "Россошани-Бричень" 2 ноября оформление транспортных средств будет приостановлено ориентировочно с 09:00 до 21:00. В этот период таможенный контроль граждан также не будет проводиться.

Водителям и гражданам, которые планируют пересекать украинско-молдавскую границу в этот день, советуют учесть указанную информацию при планировании маршрута.

Напомним, польская сторона увеличивает количество ограничений при пересечении границы со стороны Украины. Состоялось временное закрытие пункта пропуска. Также пограничники отметили, что, по предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году. К гражданам обратились с просьбой учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинцы продолжают выезжать за границу. В Госпогранслужбе сообщили, что из Украины за сутки выбыли 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки въехали 35 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины.