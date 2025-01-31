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Один из мобильных операторов меняет подход к тарификации услуг: что нужно знать

Vodafone запустил новую линейку тарифов «3-в-1» GigaCombo

сегодня, 15:20
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Амбарцумян Анна

Компания Vodafone представила новую линейку тарифов GigaCombo, объединяющую мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Это позволяет пользователям получать все три услуги в пределах одного тарифного плана и оплачивать их единым счетом. Об этом сообщает Vodafone.

Один из мобильных операторов меняет подход к тарификации услуг: что нужно знать

Фото: freepik

Ранее абоненты должны отдельно подключать интернет, мобильную связь и телевидение, что требовало дополнительных затрат времени и ресурсов. Теперь все услуги можно оформить в одном пакете. В Vodafone заявляют, что такой подход может быть более выгодным, ведь стоимость объединенного тарифа ниже суммы отдельных услуг.

"Мы объединили услуги мобильной связи, гигабитного интернета для дома и мобильного телевидения в одном тарифе, наиболее отвечающем потребностям наших пользователей сегодня. Так, домашний интернет мы предоставляем по современной энергоэффективной технологии GPON, что гарантирует нашим клиентам быструю и стабильную работу до 72 часов при отключении света", — отмечает директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

Основные характеристики тарифов GigaCombo:

  • Мобильная связь с безлимитным интернетом и определенным количеством минут для звонков.

  • Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON, что обеспечивает стабильную связь даже при отключении электроэнергии.

  • Доступ к телевидению и развлекательному контенту.

  • Единая оплата вместо нескольких счетов.

Стоимость тарифов:

GigaCombo

  • Домашний интернет

  • Безлимитный мобильный интернет

  • 500 минут на звонки по Украине, 50 минут за границу

  • Акционная стоимость: 250 грн/мес, далее – 350 грн/мес

GigaCombo

  • То же самое, что и GigaCombo, но 550 минут и включен роутер

  • Акционная стоимость: 300 грн/мес, далее – 400 грн/мес

GigaCombo Pro

  • Больше минут (1000)

  • Доступ к Vodafone TV с 270 каналами и библиотекой фильмов

  • Акционная стоимость: 250 грн/мес, далее – 425 грн/мес

GigaCombo Pro

  • Максимальный пакет с 1050 минутами и роутером

  • Акционная стоимость: 300 грн/мес, далее – 475 грн/мес

Все тарифы также включают в себя бесплатную услугу "Интернет для второго девайса", позволяющую использовать мобильный интернет на дополнительных устройствах.

Станет ли новый формат тарифов удобным для пользователей – зависит от их потребностей и финансовых возможностей. Важно учитывать не только стоимость пакета, но реальное качество услуг.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пользователи популярного украинского мобильного оператора Vodafone сообщают о проблемах с интернетом во время отключения электроэнергии, а также жалуются на повышение стоимости услуг с начала января 2025 года. В компании подтвердили наличие таких затруднений и объяснили их причины.



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Источник: https://www.vodafone.ua/news/vodafone-zapustiv-novu-liniyku-tarifiv-3-v-1-gigacombo
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