Один из мобильных операторов меняет подход к тарификации услуг: что нужно знать

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Амбарцумян Анна
Компания Vodafone представила новую линейку тарифов GigaCombo, объединяющую мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Это позволяет пользователям получать все три услуги в пределах одного тарифного плана и оплачивать их единым счетом. Об этом сообщает Vodafone.
Фото: freepik
Ранее абоненты должны отдельно подключать интернет, мобильную связь и телевидение, что требовало дополнительных затрат времени и ресурсов. Теперь все услуги можно оформить в одном пакете. В Vodafone заявляют, что такой подход может быть более выгодным, ведь стоимость объединенного тарифа ниже суммы отдельных услуг.
Основные характеристики тарифов GigaCombo:
Мобильная связь с безлимитным интернетом и определенным количеством минут для звонков.
Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON, что обеспечивает стабильную связь даже при отключении электроэнергии.
Доступ к телевидению и развлекательному контенту.
Единая оплата вместо нескольких счетов.
Стоимость тарифов:
GigaCombo
Домашний интернет
Безлимитный мобильный интернет
500 минут на звонки по Украине, 50 минут за границу
Акционная стоимость: 250 грн/мес, далее – 350 грн/мес
GigaCombo
То же самое, что и GigaCombo, но 550 минут и включен роутер
Акционная стоимость: 300 грн/мес, далее – 400 грн/мес
GigaCombo Pro
Больше минут (1000)
Доступ к Vodafone TV с 270 каналами и библиотекой фильмов
Акционная стоимость: 250 грн/мес, далее – 425 грн/мес
GigaCombo Pro
Максимальный пакет с 1050 минутами и роутером
Акционная стоимость: 300 грн/мес, далее – 475 грн/мес
Все тарифы также включают в себя бесплатную услугу "Интернет для второго девайса", позволяющую использовать мобильный интернет на дополнительных устройствах.
Станет ли новый формат тарифов удобным для пользователей – зависит от их потребностей и финансовых возможностей. Важно учитывать не только стоимость пакета, но реальное качество услуг.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что пользователи популярного украинского мобильного оператора Vodafone сообщают о проблемах с интернетом во время отключения электроэнергии, а также жалуются на повышение стоимости услуг с начала января 2025 года. В компании подтвердили наличие таких затруднений и объяснили их причины.
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