Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ – Emirates NBD (ENBD) — начал рассылать российским клиентам письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета. Туда будут попадать все выплаты по их ценным бумагам, однако вывести средства с них граждане РФ не смогут. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes", со ссылкой на клиентов банка и источники на банковском рынке.

Банк Emirates NBD. Фото: из открытых источников

Журналисты ознакомились с письмом и выяснили, что новые ограничения затронут россиян, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Наличие резидентства в ОАЭ не предоставляет возможность обойти новые правила.

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В самом письме указывается, что Emirates NBD вводит ограничения в соответствии с "директивой ЕС". По словам одного из источников, такие действия банка могут быть обусловлены требованиями европейских депозитариев Clearstream и Euroclear. В то же время в других банках ОАЭ уведомлений о подобных требованиях не получали.

Как пишет издание, граждане РФ массово переводили активы в ENBD, так как европейские депозитарии ранее ввели указанные ограничения. Россияне пытались их избежать, переведя активы в "дружественную" юрисдикцию.

"Факт остается фактом, теперь они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести", — отметил собеседник в ответ на вопрос, почему банк вводит сейчас подобные ограничения.

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