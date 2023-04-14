logo

BTC/USD

30752.74

ETH/USD

2107.38

LTC/USD

96.77

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян

Банк ENBD вводит ограничения в соответствии с "директивой ЕС"

сегодня, 15:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Один из крупнейших банков ОАЭ – Emirates NBD (ENBD) — начал рассылать российским клиентам письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета. Туда будут попадать все выплаты по их ценным бумагам, однако вывести средства с них граждане РФ не смогут. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes", со ссылкой на клиентов банка и источники на банковском рынке. 

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян

Банк Emirates NBD. Фото: из открытых источников

Журналисты ознакомились с письмом и выяснили, что новые ограничения затронут россиян, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Наличие резидентства в ОАЭ не предоставляет возможность обойти новые правила.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В самом письме указывается, что Emirates NBD вводит ограничения в соответствии с "директивой ЕС". По словам одного из источников, такие действия банка могут быть обусловлены требованиями европейских депозитариев Clearstream и Euroclear. В то же время в других банках ОАЭ уведомлений о подобных требованиях не получали.

Как пишет издание, граждане РФ массово переводили активы в ENBD, так как европейские депозитарии ранее ввели указанные ограничения. Россияне пытались их избежать, переведя активы в "дружественную" юрисдикцию.

"Факт остается фактом, теперь они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести", — отметил собеседник в ответ на вопрос, почему банк вводит сейчас подобные ограничения.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россию все больше охватывает ксенофобия – в чем главная угроза. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.ru/finansy/487619-vtoroj-krupnejsij-bank-dubaa-enbd-nacal-blokirovat-investicionnye-sceta-rossian
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!