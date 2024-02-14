Один из ключевых союзников Украины на 50% нарастил импорт СПГ из России

Французский импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 50% с одновременным увеличением потоков топлива из Франции в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Импорт СПГ из России. Фото из открытых источников

По данным CREA, французский импорт российского СПГ вырос на 50% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время поставки газа из Франции в другие страны ЕС выросли на 17%.

К примеру, газовый экспорт Франции в Германию вырос на 165%, а в Испанию – на 108%, говорится в отчете.

Импорт природного газа из РФ в Турцию вырос на 14% в январе из-за резкого роста спроса, сообщает CREA.

Согласно исследованию, в январе 2024 года крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива были Китай, Турция, Индия, Евросоюз и Бразилия.

Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива в ЕС были Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Чехия, при этом объем импорта трубопроводного газа Венгрией в январе 2024 года упал на 18%, отмечает CREA.

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