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«Одесское дело»: Судья ВАКС уличил детектива НАБУ в незнании Уголовного кодекса (ВИДЕО)

В ходе дискуссии с судьей Высшего антикоррупционного суда детектив НАБУ признал, что ошибся

сегодня, 12:23
Автор:

Станислав Молчанов
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В среду, 1 декабря, в Высшем антикоррупционном суде слушалось так называемое "одесское дело", фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.  Среди прочего решался вопрос о продлении сроков следствия, которые и так затянулись уже на годы, передает "Голос". 

«Одесское дело»: Судья ВАКС уличил детектива НАБУ в незнании Уголовного кодекса (ВИДЕО)

Судья - фото из открытых источников

Сторона защиты выступала с ходатайством отказать НАБУ в удовлетворении ходатайства о продлении сроков следствия, аргументируя это тем, что ВАКС не уполномочен продлевать  сроки в делах, датированных до 2018 года и во всех последующих эпизодах, выделенных из этих дел, поскольку это компетенция ранее принадлежала Генеральному  прокурору, и только после 2018 года в связи с изменение в законодательство право это перешло следственным судьям. Однако закон обратного действия не имеет и все эпизоды, выделяемые из дел до 2018 года подлежат порядку, который действовал до изменений в закон.

Детектив НАБУ в свою очередь подтвердил, что действительно дело, о котором речь, внесено в ЕРДР до 2018 года, но эпизоды из него следует рассматривать как отдельные предикативы, полагая что это разные дела.

"Сторона защиты обращает внимание и ссылается на эпизод в уголовном производстве 308. Хотел бы обратить внимание на то, что эпизод, который упоминает адвокат, внесен в Единый реестр досудебного расследования действительно после вступления в действие этих положений, однако это касается эпизода по ст.209  УК Украины, который является производным от первичного эпизода от ст.191 УК Украины, то есть так называемым предикатом, а потому это преступление,  связанное с завладением средств, переносится как предикат на 209 статью, поэтому на то время распространялись правила предыдущей редакции в части продления срока досудебного расследования. Поэтому я думаю, что поданные ходатайства о закрытии и возвращении необоснованны", – отметил детектив НАБУ Сергей Медецкий. 

На вопрос судьи: "а где в Уголовном процессуальном кодексе написано о предикатном преступлении и если оно предикатное, то надо продолжать по старому порядку, а если…".

“Ну прямо это не предусмотрено”, – перебил судью детектив, признав свою ошибку и тем самым вызвав удивлённый смех присутствующих в зале заседаний. 


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Источник: https://golos.ua/news/odesskoe-delo-sudya-vaks-ulychyl-detektyva-nabu-v-neznanyy-ugolovnogo-kodeksa-vydeo
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