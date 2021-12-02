«Одесское дело»: Судья ВАКС уличил детектива НАБУ в незнании Уголовного кодекса (ВИДЕО)

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Станислав Молчанов
В среду, 1 декабря, в Высшем антикоррупционном суде слушалось так называемое "одесское дело", фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов. Среди прочего решался вопрос о продлении сроков следствия, которые и так затянулись уже на годы, передает "Голос".
Судья - фото из открытых источников
Сторона защиты выступала с ходатайством отказать НАБУ в удовлетворении ходатайства о продлении сроков следствия, аргументируя это тем, что ВАКС не уполномочен продлевать сроки в делах, датированных до 2018 года и во всех последующих эпизодах, выделенных из этих дел, поскольку это компетенция ранее принадлежала Генеральному прокурору, и только после 2018 года в связи с изменение в законодательство право это перешло следственным судьям. Однако закон обратного действия не имеет и все эпизоды, выделяемые из дел до 2018 года подлежат порядку, который действовал до изменений в закон.
Детектив НАБУ в свою очередь подтвердил, что действительно дело, о котором речь, внесено в ЕРДР до 2018 года, но эпизоды из него следует рассматривать как отдельные предикативы, полагая что это разные дела.
На вопрос судьи: "а где в Уголовном процессуальном кодексе написано о предикатном преступлении и если оно предикатное, то надо продолжать по старому порядку, а если…".
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