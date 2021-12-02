«Одесское дело»: Судья ВАКС уличил детектива НАБУ в незнании Уголовного кодекса (ВИДЕО)

В среду, 1 декабря, в Высшем антикоррупционном суде слушалось так называемое "одесское дело", фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов. Среди прочего решался вопрос о продлении сроков следствия, которые и так затянулись уже на годы, передает "Голос".

Судья - фото из открытых источников

Сторона защиты выступала с ходатайством отказать НАБУ в удовлетворении ходатайства о продлении сроков следствия, аргументируя это тем, что ВАКС не уполномочен продлевать сроки в делах, датированных до 2018 года и во всех последующих эпизодах, выделенных из этих дел, поскольку это компетенция ранее принадлежала Генеральному прокурору, и только после 2018 года в связи с изменение в законодательство право это перешло следственным судьям. Однако закон обратного действия не имеет и все эпизоды, выделяемые из дел до 2018 года подлежат порядку, который действовал до изменений в закон.

Детектив НАБУ в свою очередь подтвердил, что действительно дело, о котором речь, внесено в ЕРДР до 2018 года, но эпизоды из него следует рассматривать как отдельные предикативы, полагая что это разные дела.

"Сторона защиты обращает внимание и ссылается на эпизод в уголовном производстве 308. Хотел бы обратить внимание на то, что эпизод, который упоминает адвокат, внесен в Единый реестр досудебного расследования действительно после вступления в действие этих положений, однако это касается эпизода по ст.209 УК Украины, который является производным от первичного эпизода от ст.191 УК Украины, то есть так называемым предикатом, а потому это преступление, связанное с завладением средств, переносится как предикат на 209 статью, поэтому на то время распространялись правила предыдущей редакции в части продления срока досудебного расследования. Поэтому я думаю, что поданные ходатайства о закрытии и возвращении необоснованны", – отметил детектив НАБУ Сергей Медецкий.

На вопрос судьи: "а где в Уголовном процессуальном кодексе написано о предикатном преступлении и если оно предикатное, то надо продолжать по старому порядку, а если…".

“Ну прямо это не предусмотрено”, – перебил судью детектив, признав свою ошибку и тем самым вызвав удивлённый смех присутствующих в зале заседаний.

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