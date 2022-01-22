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Очередной иск по делу "ПриватБанка": чего требует Минюст США

В исковом заявлении США в суд по делу "Приватбанка" говорится о конфискации денег

сегодня, 16:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Министерство юстиции США подало четвертый иск в деле "ПриватБанка" и требует от суда осуществить конфискацию шести миллионов долларов, полученных в результате продажи недвижимости в Далласе. Об этом пишет DW.

Очередной иск по делу "ПриватБанка": чего требует Минюст США

Министерство юстиции подало очередной иск, фото из открытых источников

В иске говорится, что расходы на содержание и ремонт коммерческой недвижимости могли быть получены от доходов "Приватбанка" и выведены в США через другие компании, такие как CompuCom Campus. Сообщается, что сеть юридических лиц CompuCom Campus вроде бы купили за деньги, полученные из украинского банка.

На сайте Министерства отмечается, что гражданский иск должен рассмотреть окружной суд Флориды. Известно, что в 2019 году был продан бизнес-центр Stemmons Towers, расположенный в Далласе.

Как известно из текста искового заявления, компания Optima Stemmons провела операцию по продаже Stemmons Towers три года назад, заключив специальный финансовый контракт. По условиям контракта более шести миллионов долларов было передано специально созданной компании 87STE LLC, которой владеет Optima Ventures.

В 2020 году ведомство уже подавало иски в суд по конфискации коммерческой недвижимости, принадлежащей Коломойскому и Боголюбову в Далласе и Луисвилле, а также недвижимости в Кливленде.

В исковых заявлениях говорится, что якобы доверенные лица бывших владельцев Приватбанка выводили частично деньги из банка в течение восьми лет в оффшоры на Кипре. Затем эти деньги потратили на покупку недвижимости и предприятий в Штатах. Всего было приобретено имущества на сотни миллионов долларов.

Среди купленных зданий: Stemmons Towers в Далласе, 55 Public Square в Кливленде, PNC Plaza в Луисвилле, офисная недвижимость в Далласе.

Как сообщал портал "Комментарии", расследование об Игоре Коломойском показало, что бизнесмен решил заняться майнингом криптовалюты и завод в Запорожье получает электроэнергию по низким ценам.


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Источник: https://www.dw.com/uk/miniust-ssha-podav-chetvertyi-pozov-na-kolomoiskoho-u-spravi-pryvatbanku/a-60518675?maca=uk-Twitter-sharing
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