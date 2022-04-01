Очередная пощечина России: Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины

Сегодня Казахстан имеет две принципиальные позиции. Первая – Казахстан не будет являться территорией, которая будет использоваться Москвой для обхода санкций ЕС и США. Вторая позиция – Казахстан признает территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым и Донбасс. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, пишет издание "Euractiv".

Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. Фото: из открытых источников

Тимур Сулейменов отметил, власти Казахстана никогда не имели сложности с тем, чтобы называть вещи своими именами. В России решили на законодательном уровне запретить называть происходящее в Украине "войной", они повсюду это называют "специальной военной операцией". Но в Казахстане имеют свое виденье и мнение. Поэтому называют происходящее так, как оно есть на самом деле.

Замруководителя администрации президента Казахстана добавил, Россия, конечно же, хотела видеть в Казахстане своего единомышленника, но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Именно поэтому никто не признает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Казахстан будет признавать только те решения, которые будут приняты на уровне ООН.

Сулейменов также подчеркнул, Казахстан не будет предоставлять свою территорию России для того, чтобы можно было спасать экономику, обходя санкции Евросоюза и США.

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