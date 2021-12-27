OCCRP назвала "Коррупционера года": выбирали из более 1000 кандидатов

Международная организация Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвала "Коррупционером года" Александра Лукашенко. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Александр Лукашенко - фото: сайт президента Беларуси

Отмечается, что "победителя" выбирали из рекордных 1166 претендентов, которых номинировали читатели. Жюри в составе шести журналистов и экспертов по противодействию коррупции присвоили самопровозглашенному президенту Беларуси звание "Коррупционер года-2021" единогласно, что произошло впервые за время существования номинации.

В OCCRP отметили, что в течении последнего года Александр Лукашенко занимался организацией потоков средств государства олигархам, которые близки к его семье, занимался распространением дезинформации о пандемии COVID-19, а также способах лечения заболевания. В организации также отметили причастность политика к перехвату самолета с белорусским активистом Романом Протасевичем, а также к кризису мигрантов на границе Беларуси и ЕС.

Отмечается, что среди главных претендентов на звание "Коррупционер года-2021" также оказались и президенты Турции и Сирии — Реджеп Эрдоган и Башар Асад, а также бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

К слову, отмечают в издании, в 2014 году OCCRP присудила звание "Коррупционер года" главе Кремля Владимиру Путину.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось о визите Александра Лукашенко в Россию. Он будет находиться там два дня – 28 и 29 декабря. Во второй день визита в Санкт-Петербург Лукашенко запланировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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