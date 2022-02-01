Объявили номинантов на Нобелевскую премию мира: кто оказался среди кандидатов

Британский телеведущий Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения и белорусская диссидентка Светлана Тихановская является среди номинантов на Нобелевскую премию мира этого года после того, как их поддержали норвежские законодатели, имеющие послужной список в выборе победителя. Об этом сообщает Reuters.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская – Reuters

Тысячи людей от членов парламентов во всем мире до бывших победителей имеют право предложить кандидатов.

Норвежские законодатели ежегодно начиная с 2014 года выдвигают потенциального лауреата Мира, за исключением 2019 года.

Норвежский Нобелевский комитет, решающий, кто получит премию, не комментирует номинации, сохраняя в тайне 50 лет имена номинантов.

Однако некоторые кандидаты, такие как норвежские законодатели, решают раскрыть свои выборы.

95-летний Аттенборо наиболее известен своими знаковыми телесериалами, иллюстрирующими мир природы, в частности "Жизнь на Земле" и "Голубая планета".

Он был номинирован совместно с Межправительственной научно-политической платформой биоразнообразия и экосистемных услуг (IPBES), которая оценивает состояние биоразнообразия во всем мире для политиков.

Они были номинированы за "их усилия по защите природного разнообразия Земли, что является предпосылкой для устойчивого и мирного общества", – сказала Уне Бастхольм, лидер Норвежской партии зеленых.

В прошлом Нобелевскую премию мира получали экологи, в том числе кенийский активист Вангари Маатаи, Межправительственная группа экспертов по изменению климата и бывший вице-президент США Эл Гор.

В последние два года пандемия коронавируса была центром беспокойства людей, и в этом году снова была номинирована международная организация, которой поставлена задача бороться с ней, ВОЗ.

"Я думаю, что ВОЗ, скорее всего, будет обсуждаться в Комитете по нынешней премии", – сказал Урдал.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская была выдвинута второй год подряд за ее "отважную, неутомимую и мирную работу" в пользу демократии и свободы в родной стране, заявил парламентарий Хаарек Эльвенес.

Другие кандидаты, объявленные норвежскими законодателями, – это российский диссидент Алексей Навальный, Международный уголовный суд в Гааге, WikiLeaks и Челси Мэннинг, НАТО, гуманитарная организация CARE, иранский правозащитник Масих Алинежад и Арктический совет, межправительственный форум сотрудничества в Арктике.

Как сообщали ранее "Комментарии", лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 г. стали Дмитрий Муратов, главный редактор российского издания "Новая газета", и Мария Ресса (Maria Angelita Ressa), филиппинская журналистка.

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