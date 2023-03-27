Обвинение топ-чиновников в плагиате: о чем говорит ситуация – действительно ли есть проблема

Министра образования и науки Украины вновь обвиняют в плагиате. Вслед за своим предшественником Шкарлетом под удар попал Оксен Лисовый. Он уже подал диссертацию в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования для проверки на плагиат. С чем связаны подобные проблемы с министрами? Насколько обоснована подобная критика? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Оксен Лисовый. Фото: из открытых источников

Искусственный интеллект, который сегодня является проблемой для доброчестности, в будущем может стать решением массы проблем

Народный депутат Украины IХ созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец поделилась таким мнением:

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"Второй раз подряд министра образования и науки Украины обвиняют в плагиате. Теперь уже Оксен Лисовый подал диссертацию в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования для проверки на плагиат. Украинское законодательство предусматривает, что выявление фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации в защищенной соискателем диссертации является основанием для отмены решения диссертационного совета о присуждении лицу степени доктора философии и соответствующего диплома. 25 января 2022 г. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №5461 "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" касательно установления ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической доброчестности №5461. Этот законопроект расширяет перечень действий, касающихся нарушения академической доброчестности".

Елена Мошенец отмечает, что по данным профессора Анатолия Берлача, опросы в Германии несколько лет назад показали, что 50% научных работ в этой стране содержат плагиат. В Великобритании – около 58%.

"В 2015 году провели всеукраинское исследование, в котором приняли участие студенты и преподаватели 25 вузов нашей страны. По результатам, около 90% студентов в той или иной форме прибегали к плагиату", – рассказывает нардеп.

По ее словам, раньше считали: чем хуже в стране ситуация с академической добродетелью, тем выше уровень плагиата. Но всё может измениться с появлением искусственного интеллекта.

"Программы, способные написать научную работу, стали подлинной угрозой академической добродетели во всем мире, – подчеркивает Елена Мошенец. – К примеру, ChatGPT уже сегодня пишет курсовые и дипломные работы высокого уровня. Руководитель академической практики Плимутского университета Марджона профессор Дебби Коттон отмечает: искусственный интеллект настолько быстро развивается, что вузам сложно его догнать. Чтобы бороться с новым явлением, некоторые ведущие университеты мира уже выпустили для своих преподавателей пособия. В них рассказывается, как определить, что студент использовал ChatGPT при написании работы. Таким студентам угрожают даже отчислением".

В то же время, продолжает парламентарий, искусственный интеллект, который сегодня является проблемой для доброчестности, в будущем может стать решением массы проблем. И не только в системе образования, но и в любой сфере человеческой жизни.

"Новые прорывные технологии, вероятно, вообще изменят подходы к борьбе с коррупцией. В частности, с их помощью можно будет быстро и качественно анализировать большие массивы данных и выявлять, например коррупционные риски и лазейки в проектах нормативно-правовых актов. "Искусственный интеллект способен находить или даже предусматривать коррупцию или мошенничество там, где раньше их вообще невозможно было обнаружить", — уверен исполнительный директор Solomon Investments Ghana Limited доктор Крис Кподар. Он называет искусственный интеллект лучшим противоядием для неблагочестности", – подеркивает Елена Мошенец.

Если даже современные программы видят те или иные моменты плагиата в прошлых работах, не стоит особо акцентировать на этом внимание

Эксперт Украинского института политики, эксперт по вопросам образования Николай Спиридонов признался, что вопрос – очень по адресу.

"Я как раз в теме, так как дописываю диссертацию на стыке философии и политологии, – поясняет он. – Основная проблема в том, что современные антиплагиатные программы появились около десяти лет назад. И раньше, когда защищали диссертации тот же Оксен Лисовый или его предшественник, не было четких антиплагиатных критериев. И даже сейчас ситуация достаточно размытая. Лет 10-15 назад можно было спокойно брать в неограниченном количестве материалы из своих статей. Сейчас же, если ты правильно всё не оформишь, то тебя могут обвинить, что ты сплагиатил самого себя".

К тому же, продолжает эксперт, различные антиплагиатные программы по-разному воспринимают текст. И одна такая программа может дать тебе 90% оригинальности, а другая — 70%, вследствие чего твоя работа может быть признана плагиатом.

"Если взять большинство диссертационных работ, которые вышли до 2010-2012 гг, то они, скорее всего, будут признаны не полностью оригинальными, – отмечает Николай Спиридонов. – Но дело в том, что проверять, как правило, начинают людей, претендующих на министерские или депутатские должности. Хоть это касается всех. Поэтому я думаю, что, если даже современные программы видят те или иные моменты плагиата в прошлых работах, не стоит особо акцентировать на этом внимание. Как известно, закон обратной силы не имеет. И когда те работы были написаны, всё было в пределах нормы. А сейчас серьезно поменялись правила касательно оригинальности текста. При этом, идея Оксена Лисового о том, чтобы добровольно отказываться от ученой степени в случае наличия тех или иных претензий, достаточно здравая. Такой механизм может позволить урегулировать ряд щекотливых вопросов".

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