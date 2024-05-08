Общественный деятель обратился к каждому: что немедленно нужно сделать всем украинцам

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Ткачик Олеся
Общественный деятель Дмитрий Золотухин призвал каждого украинца сегодня вечером максимально выключить все электрические приборы.
Отключение света
Примечательно, что с таким же призывом к украинцам ранее обратились в "Укрэнерго". Там допустили, что уже сегодня вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.
В "Укрэнерго" сообщили", что дефицит в энергосистеме возник из-за повреждений оборудования украинских электростанций, возникших в результате террористических действий России, атаковавшей сегодня Украину ракетами и дронами.
В "Укрэнерго" также напомнили, что в результате вражеской атаки получили повреждения тепло и гидроэлектростанции. Кроме того, дроны террористов повредили оборудование одного из объектов в центральном регионе.
При этом в компании добавили, что в вечерние часы планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны страны-агрессора подтвердили информацию о том, что они нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергетики в Украине. Там отметили, что это якобы был ответный удар, поскольку Украина также уничтожает объекты энергетики на территории России.
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