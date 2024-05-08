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Общественный деятель обратился к каждому: что немедленно нужно сделать всем украинцам

Общественный деятель Дмитрий Золотухин обратился к каждому украинцу и призвал вечером максимально выключить все электрические приборы. Если этого не сделать, то очень вероятно уже сегодня начнутся отключения электроэнергии

8 мая 2024, 19:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Общественный деятель Дмитрий Золотухин призвал каждого украинца сегодня вечером максимально выключить все электрические приборы.

Общественный деятель обратился к каждому: что немедленно нужно сделать всем украинцам

Отключение света

"Если вы этого не сделаете – очень вероятны отключения электроэнергии. Даже уже сегодня. Также приготовьтесь к тому, что это лето нужно будет провести без кондиционеров. Или, без кондиционеров и без света вообще",
– отметил Золотухин.

Примечательно, что с таким же призывом к украинцам ранее обратились в "Укрэнерго". Там допустили, что уже сегодня вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.

"Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго",
– заявили в пресс-службе НЭК.

В "Укрэнерго" сообщили", что дефицит в энергосистеме возник из-за повреждений оборудования украинских электростанций, возникших в результате террористических действий России, атаковавшей сегодня Украину ракетами и дронами.

В "Укрэнерго" также напомнили, что в результате вражеской атаки получили повреждения тепло и гидроэлектростанции. Кроме того, дроны террористов повредили оборудование одного из объектов в центральном регионе.

При этом в компании добавили, что в вечерние часы планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны страны-агрессора подтвердили информацию о том, что они нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергетики в Украине. Там отметили, что это якобы был ответный удар, поскольку Украина также уничтожает объекты энергетики на территории России.




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Источник: https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/pfbid0LVtwkRy8aU9J7FcFtYmjDDnWznSD9hSpFqCSR9SQgHwYrVCESv4pPu8Gt2JXGwdKl
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