"Общественное" откладывает подписание контракта с Алиной Паш, победившей нацотбор на Евровидение

Общественный вещатель опубликовал официальное заявление по поводу скандала с победительницей национального отбора "Евровидения" — Алиной Паш. Так, после ее победы появилась информация, что певица якобы незаконно посещала оккупированный Крым в 2015 году, не имея разрешения украинской стороны. Поэтому "Общественное" обратилось с официальным запросом в Госпогранслужбу Украины и пока не получит подтверждения или опровержения этой информации — не будет подписывать контракт с артисткой. Об этом сообщили на сайте "Общественное", передает портал "Комментарии".

Алина Паш. Фото из открытых источников

Оказалось, что ранее "Общественное" уже обращалось к пограничникам с запросом о том, при каких условиях Алина Паш попала в Крым, но ссылаясь на конфиденциальность этой информации, Госпогранслужба отказала в данном запросе. Тогда команда певицы предоставила справку, которая стала поводом для продолжения ее участия в конкурсе. Но сейчас на "Общественном" усомнилось в том, настоящий ли документ.

"В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается в Госпогранслужбу и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", — говорится на сайте.

Напомним, два дня назад в Украине прошел финал Национального отбора на конкурс "Евровидение". По итогам голосования, победила Алина Паш с песней "Тени забытых предков", а группа "Kalush Orchestra" заняла второе место, получив на один балл меньше. После объявления победителя участники группы "Kalush" заявили о фальсификации и о намерении обжаловать результаты конкурса в суде.

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