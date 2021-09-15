Образование, медицина, оборона: как вырастут основные расходы госбюджета-2022

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год принят правительством 15 сентября. Об этом сообщается в пресс-службе Кабинета министров.

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2022, фото из открытых источников

Известно сколько средств заложено в госбюджете на каждую из основных сфер жизнедеятельности украинцев. На финансирование медицины предусмотрено больше, чем в 2021-м — 197 миллиардов гривен.



По словам премьера, такая сумма финансирования позволит повысить уровень минимальной заработной платы медикам. В частности, минимально врач должен получать 20 000 гривен, а средняя зарплата врачей должна превышать сумму в 22,5 тысячи гривен в месяц.

На нужды образования заложено 186 миллиардов гривен. Предполагается, что средства покроют расходы на выплаты заработных плат педагогам и стипендий студентам, которые повысили в полтора — два раза.



На оборону и безопасность нужно минимум 5,95 процента ВВП Украины. В бюджет должны заложить на 11 миллиардов гривен больше денег для выплат зарплат военнослужащим. Кроме того, более 5 миллиардов будет выделено на программу обеспечения жильем участников боевых действий, имеющих статус внутренне перемещенных лиц. Сумма, которая будет выделена на программу развития вооружения и модернизации военной техники, премьером не озвучена.



Из бюджета и дальше будут финансировать государственные программы поддержки бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что основными приоритетами для расходов из госбюджета остаются следующие: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Основные макроэкономические параметры госбюджета-2022 — это уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный уровень роста ВВП.

Как сообщал портал "Комментарии", названы основные приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН.

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