logo
Русский Українська

BTC/USD

47751.72

ETH/USD

3426.65

LTC/USD

182.17

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Образование, медицина, оборона: как вырастут основные расходы госбюджета-2022
commentss НОВОСТИ Все новости

Образование, медицина, оборона: как вырастут основные расходы госбюджета-2022

В бюджете-2022 заложено повышение уровня заработных плат педагогов, медиков, военных

сегодня, 17:30
Автор:

Козлова Альбіна

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год принят правительством 15 сентября. Об этом сообщается в пресс-службе Кабинета министров.

Образование, медицина, оборона: как вырастут основные расходы госбюджета-2022

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2022, фото из открытых источников

Известно сколько средств заложено в госбюджете на каждую из основных сфер жизнедеятельности украинцев. На финансирование медицины предусмотрено больше, чем в 2021-м — 197 миллиардов гривен.

По словам премьера, такая сумма финансирования позволит повысить уровень минимальной заработной платы медикам. В частности, минимально врач должен получать 20 000 гривен, а средняя зарплата врачей должна превышать сумму в 22,5 тысячи гривен в месяц.

На нужды образования заложено 186 миллиардов гривен. Предполагается, что средства покроют расходы на выплаты заработных плат педагогам и стипендий студентам, которые повысили в полтора — два раза.

На оборону и безопасность нужно минимум 5,95 процента ВВП Украины. В бюджет должны заложить на 11 миллиардов гривен больше денег для выплат зарплат военнослужащим. Кроме того, более 5 миллиардов будет выделено на программу обеспечения жильем участников боевых действий, имеющих статус внутренне перемещенных лиц. Сумма, которая будет выделена на программу развития вооружения и модернизации военной техники, премьером не озвучена.

Из бюджета и дальше будут финансировать государственные программы поддержки бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что основными приоритетами для расходов из госбюджета остаются следующие: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Основные макроэкономические параметры госбюджета-2022 — это уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный уровень роста ВВП.

Как сообщал портал "Комментарии", названы основные приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/medichna-galuz-otrimaye-u-2022-roci-197-mlrd-grn-na-osvitu-zaplanovano-vidiliti-186-mlrd-grn-premyer-ministr
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ