Обострение в Мариуполе: Ирина Верещук обратилась с требованием к РФ

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Козлова Альбіна
Украинская сторона требует открытия гуманитарного коридора для граждан из Мариуполя в Бердянск. Об этом написала Ирина Верещук в соцсетях.
Фото Телеграм Мариупольский горсовет
Из-за обострения ситуации в заблокированном Мариуполе вице-министр официально обратилась к военно-политическому руководству РФ с требованием открыть коридор для эвакуации мирных жителей города и с территории завода "Азовсталь". Там ведь находятся женщины, дети, раненые люди.
Если в россии откажутся открыть коридор, то это будет зафиксировано как военное преступление.
18 апреля не работает ни один гуманитарный коридор, ведь оккупанты не прекращают обстреливать гуманитарные маршруты и продолжают нарушать гуманитарное право. Планировалось открыть коридоры в нескольких регионах, велись переговоры с противоположной стороной, однако практически сделать эвакуацию людей нет возможности с учетом вопроса безопасности.
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына написал письмо Папе Римскому Франциску.
Как сообщал портал "Комментарии", десантники Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам. В районе Вознесенска оккупанты взяли в заложники крестьян и угрожали расстрелять, если не признаются, кто из них корректировал огонь ВСУ. Удачными выстрелами украинские военные добили врага и помогли крестьянам спастись.
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