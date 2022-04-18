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Обострение в Мариуполе: Ирина Верещук обратилась с требованием к РФ

Украина требует открытия гуманитарных коридоров для гражданских из трех регионов

сегодня, 15:52
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинская сторона требует открытия гуманитарного коридора для граждан из Мариуполя в Бердянск. Об этом написала Ирина Верещук в соцсетях.

Обострение в Мариуполе: Ирина Верещук обратилась с требованием к РФ

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Из-за обострения ситуации в заблокированном Мариуполе вице-министр официально обратилась к военно-политическому руководству РФ с требованием открыть коридор для эвакуации мирных жителей города и с территории завода "Азовсталь". Там ведь находятся женщины, дети, раненые люди.

Если в россии откажутся открыть коридор, то это будет зафиксировано как военное преступление.

"Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц. Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления", — подчеркнула она.

18 апреля не работает ни один гуманитарный коридор, ведь оккупанты не прекращают обстреливать гуманитарные маршруты и продолжают нарушать гуманитарное право. Планировалось открыть коридоры в нескольких регионах, велись переговоры с противоположной стороной, однако практически сделать эвакуацию людей нет возможности с учетом вопроса безопасности.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына написал письмо Папе Римскому Франциску.

"Я обращаюсь к вам за помощью, потому что настало время когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбардировки драмтеатра, роддома уже никого не осталось веры российским оккупантам. Дайте миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое!" – обратился Сергей Волына к главе католической церкви.

Как сообщал портал "Комментарии", десантники Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам. В районе Вознесенска оккупанты взяли в заложники крестьян и угрожали расстрелять, если не признаются, кто из них корректировал огонь ВСУ. Удачными выстрелами украинские военные добили врага и помогли крестьянам спастись.


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Источник: https://t.me/vereschuk_iryna
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