Обострение на Донбассе: с чем оно связано и к чему готовиться

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Таисия Ерохина
В последние дни ситуация на Донбассе обострилась - противник чаще применяет запрещенное вооружение, в рядах ООС - много раненых, есть погибшие. Так, с 10 по 13 июля 4 украинских воинов погибли, 14 были ранены или травмированы. С чем это связано? К чему готовиться?
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов называет ситуацию прогнозируемой. По его словам, обострение продлиться еще несколько недель.
"После того, как 3 июля в Берлине прошла встреча помощников глав государств "нормандского формата" (с украинской стороны были вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Кремль представлял замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак), ни Украина, ни РФ не получили того, чего ожидали. В итоге Москва применила старую тактику – усиление давления на официальный Киев путем роста обстрелов наших позиций, – поясняет Олег Жданов. – Так будет продолжаться, пока не начнется новый раунд переговоров, или пока мы не пойдем на условия, которые поставила РФ. В том числе – закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса".
По словам эксперта, огромной ошибкой со стороны украинских властей было выставлять в качестве переговорщика Ермака, который явно не справляется.
"Россияне какое-то время прощупывали позиции. А когда поняли, с кем имеют дело, начали давить всё жестче, выставляя даже какие-то сроки, – продолжает Олег Жданов. – Помните, появилась информация, что поменять Конституцию мы должны были чуть ли не до 6 июля? Украинская сторона уже заявила: для нас неприемлемо, потому что мы говорим – сперва граница, потом выборы. А РФ настаивает: сперва выборы, а там – посмотрим".
При этом, отмечает эксперт, если идти четко по "Минску", то там, действительно, идет речь об изменениях в украинскую Конституцию, да еще и согласованных с представителями ОРДЛО.
"А если мы на это не идем – РФ будет на всех площадках заявлять, что Украина срывает выполнение Минских соглашений и вообще – недоговороспособная страна. И зная, как Зеленский болезненно относится к таким к потерям в рядах защитников Украины, РФ будет именно это и делать, считая рост обстрелов (и соответственно – потерь) наиболее эффективным способом принуждения украинского президента к принятию необходимых Кремлю решений… Думаю, недели две-три будут бить из всех стволов. Потом – затишье. Пауза для возможности возобновления переговоров. Обычно их инициирует наша страна. Ведь главное обещание Зеленского – мир на Донбассе".
Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко подчеркивает, что в последние месяцы многие украинские и международные эксперты сигнализируют о возможной новой масштабной эскалации боевых действий на линии фронта.
"На данном этапе российские оккупационные войска и подконтрольные им формирования 1-го и 2-го Армейских Корпусов на Донбассе могут усиливать обстрелы и использование запрещенных вооружений с целью прощупывания оперативной обстановки для последующих ударов, – подчеркивает Роман Бурко. – 13 июля на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm вышел развернутый обзор о силах и средствах подразделений 1-го и 2-го АК. В выводах к этому аналитическому обзору отмечено, что гибридные подразделения российских оккупационных сил на Донбассе хорошо укомплектованы вооружением и техникой, но не доукомплектованы личным составом, который в случае активных боевых действий будет переброшен из состава кадровых сил ВС РФ".
Донбасский плацдарм оккупированной РФ территории, безусловно, может использоваться против Украины для последующей эскалации, уверен Роман Бурко. И делаться это будет, по его словам, как с целью решения стратегических для России вопросов обеспечения Крыма водой, так и для политического давления, чтобы заставить руководство Украины пойти на поводу выгодных для Путина решений.
В ОРДЛО, к большому сожалению, используют обострение накануне переговоров, встреч в Минске – как элемент военного давления на политические, переговорные процессы. Такое мнение высказала "Комментариям" аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.
"Сейчас встречи продолжаются, каких-либо существенных изменений позиции российской стороны не наблюдается, – отмечает аналитик. – Поэтому может продолжаться (и продолжается) тактика давления с помощью обострения.
При этом, подчеркивает Юлия Тищенко, на территории ОРДЛО в обострении обвиняют украинскую сторону. Это, по словам эксперта, является элементом общей негативной пропаганды в отношении украинской власти, фактически – российской риторикой самопровозглашенных руководителей ОРДЛО.
Напомним, Резников заявил, сколько времени уйдет на реинтеграцию Донбасса.
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