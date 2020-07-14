Обострение на Донбассе: с чем оно связано и к чему готовиться

В последние дни ситуация на Донбассе обострилась - противник чаще применяет запрещенное вооружение, в рядах ООС - много раненых, есть погибшие. Так, с 10 по 13 июля 4 украинских воинов погибли, 14 были ранены или травмированы. С чем это связано? К чему готовиться?

"Так будет продолжаться, пока не начнется новый раунд переговоров"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов называет ситуацию прогнозируемой. По его словам, обострение продлиться еще несколько недель.

"После того, как 3 июля в Берлине прошла встреча помощников глав государств "нормандского формата" (с украинской стороны были вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Кремль представлял замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак), ни Украина, ни РФ не получили того, чего ожидали. В итоге Москва применила старую тактику – усиление давления на официальный Киев путем роста обстрелов наших позиций, – поясняет Олег Жданов. – Так будет продолжаться, пока не начнется новый раунд переговоров, или пока мы не пойдем на условия, которые поставила РФ. В том числе – закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса".

По словам эксперта, огромной ошибкой со стороны украинских властей было выставлять в качестве переговорщика Ермака, который явно не справляется.

"Россияне какое-то время прощупывали позиции. А когда поняли, с кем имеют дело, начали давить всё жестче, выставляя даже какие-то сроки, – продолжает Олег Жданов. – Помните, появилась информация, что поменять Конституцию мы должны были чуть ли не до 6 июля? Украинская сторона уже заявила: для нас неприемлемо, потому что мы говорим – сперва граница, потом выборы. А РФ настаивает: сперва выборы, а там – посмотрим".

При этом, отмечает эксперт, если идти четко по "Минску", то там, действительно, идет речь об изменениях в украинскую Конституцию, да еще и согласованных с представителями ОРДЛО.

"А если мы на это не идем – РФ будет на всех площадках заявлять, что Украина срывает выполнение Минских соглашений и вообще – недоговороспособная страна. И зная, как Зеленский болезненно относится к таким к потерям в рядах защитников Украины, РФ будет именно это и делать, считая рост обстрелов (и соответственно – потерь) наиболее эффективным способом принуждения украинского президента к принятию необходимых Кремлю решений… Думаю, недели две-три будут бить из всех стволов. Потом – затишье. Пауза для возможности возобновления переговоров. Обычно их инициирует наша страна. Ведь главное обещание Зеленского – мир на Донбассе".

"Возможна новая масштабная эскалация боевых действий на линии фронта"

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко подчеркивает, что в последние месяцы многие украинские и международные эксперты сигнализируют о возможной новой масштабной эскалации боевых действий на линии фронта.

"На данном этапе российские оккупационные войска и подконтрольные им формирования 1-го и 2-го Армейских Корпусов на Донбассе могут усиливать обстрелы и использование запрещенных вооружений с целью прощупывания оперативной обстановки для последующих ударов, – подчеркивает Роман Бурко. – 13 июля на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm вышел развернутый обзор о силах и средствах подразделений 1-го и 2-го АК. В выводах к этому аналитическому обзору отмечено, что гибридные подразделения российских оккупационных сил на Донбассе хорошо укомплектованы вооружением и техникой, но не доукомплектованы личным составом, который в случае активных боевых действий будет переброшен из состава кадровых сил ВС РФ".

Донбасский плацдарм оккупированной РФ территории, безусловно, может использоваться против Украины для последующей эскалации, уверен Роман Бурко. И делаться это будет, по его словам, как с целью решения стратегических для России вопросов обеспечения Крыма водой, так и для политического давления, чтобы заставить руководство Украины пойти на поводу выгодных для Путина решений.

"Может продолжаться (и продолжается) тактика давления с помощью обострения"

В ОРДЛО, к большому сожалению, используют обострение накануне переговоров, встреч в Минске – как элемент военного давления на политические, переговорные процессы. Такое мнение высказала "Комментариям" аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.

"Сейчас встречи продолжаются, каких-либо существенных изменений позиции российской стороны не наблюдается, – отмечает аналитик. – Поэтому может продолжаться (и продолжается) тактика давления с помощью обострения.

При этом, подчеркивает Юлия Тищенко, на территории ОРДЛО в обострении обвиняют украинскую сторону. Это, по словам эксперта, является элементом общей негативной пропаганды в отношении украинской власти, фактически – российской риторикой самопровозглашенных руководителей ОРДЛО.

Напомним, Резников заявил, сколько времени уйдет на реинтеграцию Донбасса.

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