Обнародована "ложь года" по версии Politifact

Фактчекеры популярного американского проекта Politifact назвали отрицание пандемии коронавируса в мире и дезинформацию о ней "ложью года".

ФОТО: Из открытых источников

В организации отметили, что нещадная пандемия унесла жизни уже более 300 тысяч американцев, а ситуация еще больше ухудшилась из-за распространения ложной информации о вирусе, к которой приобщился и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По данным редакции проекта, ему еще в феврале было известно о большой угрозе пандемии, однако, он публично продолжал утверждать, что коронавирус не представляет опасности. Заявления Дональда Трампа редакция проекта поставила на второе место.

"Когда мы редакцией рассматривали, что выбрать "ложью года", то было предложение назвать заявления Трампа о коронавирусе и фальсификации правительства. Однако мы выбрали именно отрицание коронавируса, ведь это касается здоровья всех нас. Это не просто позирование политиков или рекламная кампания, а очень серьезные вещи", — прокомментировал главный редактор Politfact Энджи Холан.

Редакторы также выделили несколько важных моментов, которые касались отрицания коронавирусного заболевания:

- заявления о том, что COVID-19 не существует;

- уменьшение смертности от коронавируса в Америке;

- сомнения по поводу эффективности медицинских масок;

- сомнения по поводу способности медицинской системы побороть коронавирус

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный препарат, антибиотик азитромицин, является неэффективным в борьбе против коронавирусного заболевания. Именно этот препарат широко использовался при лечении в начале пандемии СOVID-19.

















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