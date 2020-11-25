Облачность, осадки в центральной и восточной части страны: прогноз погоды в Украине на среду, 25 ноября

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Дмитрий Симоненко
Середина рабочей недели, 25 ноября, в Украине будет достаточно теплым днем. В целом температура будет держаться в пределах от +3 до +8 градусов, и даже ночью столбик термометра, за редкими исключениями, не опустится ниже нуля градусов.
На большей части территории будет облачно. Небольшие дожди возможны в центральной и восточной части страны. На юге и западной Украине осадков не ожидается. Украинцев смогут порадовать редкие лучи осеннего солнца. Ветер будет не сильным, преимущественно западный и северо-западный.
В правобережной Украине в течение дня ожидается температура от +3 до +5 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра замрет между отметками 0 и +2 градусов.
В западной части будет немного теплее; днем от +4 до +8, ночью температурные колебания будут в пределах от -2 до +3 градусов по Цельсию. Осадки здесь, как и в южных областях, не ожидаются. На юге, как обычно, теплее всего — до 8-9 градусов тепла.
В Киеве 25 ноября ночью будет от +1 до +3°, днем температура будет на показателях 4-6° тепла. Ветер северно-западный, 5-10 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя.
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