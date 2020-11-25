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Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Украине на 26 ноября

Укргидрометеоцентр рассказал о погоде на четверг

сегодня, 23:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Четверг, 26 ноября, в Украине будет в основном сухим, осадков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от +3 до +8 градусов, и даже ночью температура на большей части Украины не опустится ниже нуля градусов.  

Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Украине на 26 ноября

В центральной, северной и южной частях нашей страны в течение дня ожидается температура от +3 до +7 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра будет находиться между отметками +1 и +4 градусов. Осадков тут не ожидается. 

В восточной части Украины ночью термометры покажут температуру от -1 до -3. Днем будет теплее: от 3 до +7 градусов по Цельсию. Без осадков. 

В западных областях днем воздух прогреется от +3 до +8, ночью температурные колебания будут происходить в пределах -1 -4 градусов по Цельсию. Осадки здесь, как и в остальных областях, не ожидаются.

В Киеве 26 ноября ночью будет от +1 до +3°, днем температурный столбик замрет на показателях 5-7° тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Также без осадков. 

Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Украине на 26 ноября - фото 2

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Источник: https://meteo.gov.ua/
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