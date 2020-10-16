Обезьяна и коронавирус: какой фейк запустила Россия о британской вакцине

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Таисия Ерохина
Россияне распространяют
фейковые новости об оксфордской вакцине против коронавируса. Об этом передает
The Times.
Фото: thetimes.co.uk
Так, британскую
разработку в России назвали "обезьяньей вакциной". Информация прозвучала, в
частности, на федеральном ТВ в программе "Вести недели" с Дмитрием Кисилевым.
Журналисты The
Times провели расследование и пришли к выводу, что картинки, мемы и видеоролики,
изображающие вакцину британского производства как опасную, были придуманы в РФ.
А теперь фейками стремятся "засеять" социальные сети по всему
миру.
Суть российского фейка
в том, что вакцина, миллионы доз которой будут произведены фармацевтическим
гигантом Astrazeneca, может превратить людей в обезьян, поскольку в основе
препарата якобы используется вирус шимпанзе. Как выяснилось, пропаганда нацелена
на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V, а также на
западные государства.
Daily Mail опубликовала несколько изображений, которые используются в ходе дезинформационной кампании.
Министр
иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил TheGuardian, что дезинформационные
атаки против британской вакцины могут помешать разработке безопасной вакцины в
мире. Он добавил, что РФ известна использованием фейков в качестве инструмента
внешней политики.
Напомним, украинцев запугали двумя
фейками: "радиация" возле Ровного и "гибель" военных
США под Херсоном. Эксперты рассказали, с чем связаны хакерские
атаки.
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