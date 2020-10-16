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Обезьяна и коронавирус: какой фейк запустила Россия о британской вакцине

Великобритания уже отреагировала на дезинформационные атаки

сегодня, 14:32
Автор:

Таисия Ерохина

Россияне распространяют фейковые новости об оксфордской вакцине против коронавируса. Об этом передает The Times.

Обезьяна и коронавирус: какой фейк запустила Россия о британской вакцине

Фото: thetimes.co.uk

Так, британскую разработку в России назвали "обезьяньей вакциной". Информация прозвучала, в частности, на федеральном ТВ в программе "Вести недели" с Дмитрием Кисилевым.

Журналисты The Times провели расследование и пришли к выводу, что картинки, мемы и видеоролики, изображающие вакцину британского производства как опасную, были придуманы в РФ. А теперь фейками стремятся "засеять" социальные сети по всему миру.

Суть российского фейка в том, что вакцина, миллионы доз которой будут произведены фармацевтическим гигантом Astrazeneca, может превратить людей в обезьян, поскольку в основе препарата якобы используется вирус шимпанзе. Как выяснилось, пропаганда нацелена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V, а также на западные государства.

Daily Mail опубликовала несколько изображений, которые используются в ходе дезинформационной кампании.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил TheGuardian, что дезинформационные атаки против британской вакцины могут помешать разработке безопасной вакцины в мире. Он добавил, что РФ известна использованием фейков в качестве инструмента внешней политики.

Напомним, украинцев запугали двумя фейками: "радиация" возле Ровного и "гибель" военных США под Херсоном. Эксперты рассказали, с чем связаны хакерские атаки.


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