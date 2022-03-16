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Объединение украинской и европейской энергосистем завершилось

Украина присоединилась к энергосистеме Европы

сегодня, 16:51
Автор:

Козлова Альбіна
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Как сообщили на странице НЭК "Укрэнергоатом", по состоянию на 16 марта энергосистемы Украины и Молдовы полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Решение о синхронизации было принято еще 11 марта, операции по синхронизации держали в течение 16 марта.

Объединение украинской и европейской энергосистем завершилось

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, синхронизация позволит Украине возможность получать электроэнергию и сохранять стабильную работу энергосистемы. До этого объединения подготовка длилась пять лет, а украинская энергосистема прошла тест изолированной работы и работает стабильно. В будущем Украина получит широкие возможности развития энергетического рынка и перехода на возобновляемые источники энергии.

НЭК "Укрэнерго" как украинский оператор системы передачи (ОСП) осуществляла мероприятия по подготовке нашей энергосистемы к синхронизации с ENTSO-E с 2017 года, когда было подписано Соглашение об условиях будущего объединения. За эти годы протестированы энергоблоки украинских АЭС, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, разработана математическая модель энергосистем Украины и Молдовы.

За пять лет было инвестировано более 700 миллионов евро в развитие энергетической инфраструктуры, укрепление ИТ-инфраструктуры и киберзащиты. Украинские операторы обеспечили исполнение ключевых технических условий для подключения к сети ENTSO-E.

По словам президента, оккупанты намеренно захватили Запорожскую атомную станцию, Чернобыльскую атомную станцию, намеренно бомбят теплоэлектростанции украинских городов и линии электропередач для того, чтобы вывести из строя энергосистему. Однако им это не удалось. Глава государства поблагодарил всех партнеров, способствовавших подключению Украины к энергетической системе Европейского союза.

Как сообщал портал, министр Герман Галущенко заявил, что европейцы должны отказаться от российского газа и нефти, ведь у них есть все возможности диверсификации. Кроме того, что ситуация на атомных электростанциях, чиновник объяснил, что Украина уже обращалась к МАГАТЭ с просьбой обеспечить безопасность ядерных объектов на территории Украины во время войны.


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Источник: https://ua.energy/integraciya-do-entso-e/energosystemu-ukrayiny-povnistyu-synhronizovano-z-yevropejskoyu-energomerezheyu-entso-e/?fbclid=IwAR2zHHMSwhtAKHVM7ZKJ174ELwsK7d7Tb3YM0pacXaQHcGE7CrQtFyhM-yk
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