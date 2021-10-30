О преследовании Медведчука и давлении на СМИ пишут влиятельные западные издания, – эксперт

Критическая статья в журнале Forbes – еще одно свидетельство того,
что со стороны Запада нарастает недовольство политикой украинской власти. Об этом написал в Facebook эксперт-международник Даниил Богатырев, сообщает 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"Один из важных, на мой взгляд, трендов текущей осени – нарастание
недовольства действующей украинской властью со стороны западных
партнёров", – высказал мнение эксперт.
"Посудите сами: сначала Христо Грозев (читай "британские спецслужбы")
угрожает ОП публикацией расследования по делу "вагнеровцев". Затем
появляется "Досье Пандоры", из которого ведущие западные СМИ
"подсвечивают" офшоры политиков, запуская волну активного
обсуждения", – привел примеры эксперт.
В частности, сообщил Богатырев, такой авторитетный журнал как Forbes
прямо пишет, что политика "деолигархизации" –
это просто ширма для борьбы против Медведчука.
"Затем статья в журнале "Forbes", который читает вся мировая деловая и
политическая элита. Причём, в этой статье, помимо определения Украины
как "коррупционной Саудовской Аравии" (то есть, коррупция в Украине –
как нефть в КСА), присутствует и критика преследования оппонентов
власти. Так, издание прямо пишет, что на самом деле под видом
"деолигархизации" развернули репрессии против оппозиции в лице
Виктора Медведчука", – аргументировал эксперт.
Авторы Forbes, обратил внимание Богатырев, разоблачили украинского политика,
придя к выводу, что тот считает Медведчука своим главным политическим
оппонентом.
"Авторы "Forbes" дают понять, что власть воюет против Медведчука
потому, что считает его своим главным политическим конкурентом, а
"деолигархизация" – не более чем ширма. И, как видим, на Западе в это
информационное прикрытие больше не верят", – подчеркнул
эксперт-международник.
Читайте Comments.ua в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.