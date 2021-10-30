logo

BTC/USD

61664.67

ETH/USD

4326.74

LTC/USD

193.05

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события О преследовании Медведчука и давлении на СМИ пишут влиятельные западные издания, – эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

О преследовании Медведчука и давлении на СМИ пишут влиятельные западные издания, – эксперт

Эксперт привел пример статьи в известном журнале

сегодня, 15:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Критическая статья в журнале Forbes – еще одно свидетельство того, что со стороны Запада нарастает недовольство политикой украинской власти. Об этом написал в Facebook эксперт-международник Даниил Богатырев, сообщает 112 юа.

О преследовании Медведчука и давлении на СМИ пишут влиятельные западные издания, – эксперт

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Один из важных, на мой взгляд, трендов текущей осени – нарастание недовольства действующей украинской властью со стороны западных партнёров", – высказал мнение эксперт.

"Посудите сами: сначала Христо Грозев (читай "британские спецслужбы") угрожает ОП публикацией расследования по делу "вагнеровцев". Затем появляется "Досье Пандоры", из которого ведущие западные СМИ "подсвечивают" офшоры политиков, запуская волну активного обсуждения", – привел примеры эксперт.

В частности, сообщил Богатырев, такой авторитетный журнал как Forbes прямо пишет, что политика "деолигархизации" – это просто ширма для борьбы против Медведчука.

"Затем статья в журнале "Forbes", который читает вся мировая деловая и политическая элита. Причём, в этой статье, помимо определения Украины как "коррупционной Саудовской Аравии" (то есть, коррупция в Украине – как нефть в КСА), присутствует и критика преследования оппонентов власти. Так, издание прямо пишет, что на самом деле под видом "деолигархизации" развернули репрессии против оппозиции в лице Виктора Медведчука", – аргументировал эксперт.

Авторы Forbes, обратил внимание Богатырев, разоблачили украинского политика, придя к выводу, что тот считает Медведчука своим главным политическим оппонентом.

"Авторы "Forbes" дают понять, что власть воюет против Медведчука потому, что считает его своим главным политическим конкурентом, а "деолигархизация" – не более чем ширма. И, как видим, на Западе в это информационное прикрытие больше не верят", – подчеркнул эксперт-международник.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/vliyatelnye-zapadnye-izdaniya-pishut-o-davlenii-na-smi-i-repressiyah-ukrainskoy-vlasti-protiv-medvedchuka--bogatyrev-595792.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!