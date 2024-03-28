О чем говорят зарплаты чиновников в Украине: к чему есть вопросы

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Кравцев Сергей
Кабмин Украины раскрыл зарплаты чиновников. Согласно данным Минфина, самые высокие в январе 2024 года были у сотрудников НКРЭКУ (в среднем 68,9 тысяч грн). Также высокие зарплаты у сотрудников Антимонопольного комитета (в среднем 67,7 тыс грн). В Секретариате Кабмина средняя зарплата составляет 57,9 тыс грн. При этом минимальная зарплата в Украине сегодня составляет 7 100 грн (с 1 апреля – 8000), а прожиточный минимум равен 2 920 гривен. Учитывая эти показатели, о чем говорят зарплаты чиновников и тот прожиточный минимум, который есть в Украине? Насколько велика нагрузка на бюджет при таких зарплатах чиновников, когда нужны средства для финансирования армии, закупки дронов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Зарплаты чиновников в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что в Украине сложилась парадоксальная ситуация в отношении к зарплатам чиновников.
Поэтому, продолжает он, высокие зарплаты – это нормальное явление. И высокие зарплаты на госслужбе – это тоже нормально. Но только при условии, что четко работает правоохранительная система, которая борется с казнокрадами, акцентирует Денис Гороховский.
По его словам, если снизить соответствующие зарплаты, то это не окажет значимого эффекта на бюджет, но а) спровоцирует отток людей, которые честно работали только на свою зарплату; б) остальных спровоцирует для более активного поиска источников альтернативного обогащения.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:
Миллиарды гривен, которые идут на содержание чиновников, понять можно, считает эксперт. Потому что данных чиновников сложно кем-то заменить.
К сожалению, резюмирует он, на это у нас особо внимания не обращают. Как и на заоблачные зп наблюдательных советов, куда позаводили иностранцев, практически не появляющихся в Украине.
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