О чем говорят зарплаты чиновников в Украине: к чему есть вопросы

Кабмин Украины раскрыл зарплаты чиновников. Согласно данным Минфина, самые высокие в январе 2024 года были у сотрудников НКРЭКУ (в среднем 68,9 тысяч грн). Также высокие зарплаты у сотрудников Антимонопольного комитета (в среднем 67,7 тыс грн). В Секретариате Кабмина средняя зарплата составляет 57,9 тыс грн. При этом минимальная зарплата в Украине сегодня составляет 7 100 грн (с 1 апреля – 8000), а прожиточный минимум равен 2 920 гривен. Учитывая эти показатели, о чем говорят зарплаты чиновников и тот прожиточный минимум, который есть в Украине? Насколько велика нагрузка на бюджет при таких зарплатах чиновников, когда нужны средства для финансирования армии, закупки дронов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зарплаты чиновников в Украине. Фото: из открытых источников

Высокие зарплаты – нормальное явление, но при одном условии

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что в Украине сложилась парадоксальная ситуация в отношении к зарплатам чиновников.

"Люди хотят, чтоб чиновники одновременно были эффективными и компетентными, честными и при этом работали на минималку. Высокие зарплаты, к сожалению, не являются гарантией честности человека – и опыт украинских чиновников неоднократно показывал, что, даже получая миллионы, они продолжают воровать из бюджета. Но, если сделать зп минимальной, то честных людей там не останется в принципе", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает он, высокие зарплаты – это нормальное явление. И высокие зарплаты на госслужбе – это тоже нормально. Но только при условии, что четко работает правоохранительная система, которая борется с казнокрадами, акцентирует Денис Гороховский.

По его словам, если снизить соответствующие зарплаты, то это не окажет значимого эффекта на бюджет, но а) спровоцирует отток людей, которые честно работали только на свою зарплату; б) остальных спровоцирует для более активного поиска источников альтернативного обогащения.

"Что в результате приведет к дополнительным расходам", – констатирует эксперт.

Огромные средства приходится тратить на САП, НАБУ, ВАКС

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Зарплаты указанных чиновников, с моей точки зрения, не так должны волновать украинское общество, как средства, которые приходится тратить на навязанные Украине органы типа САП, НАБУ, ВАКС. Они типа борются с коррупцией, но фактически дублируют функции других правоохранительных органов".

Миллиарды гривен, которые идут на содержание чиновников, понять можно, считает эксперт. Потому что данных чиновников сложно кем-то заменить.

"А функции тех же НАБУ и САП могут выполнять ГБР, БЭБ и так далее. Нет необходимости содержать ни их, ни тот же ВАКС с зарплатами под 200 тысяч грн. А содержание одного судьи со всей его челядью обходится в миллионы гривен! Может, на это стоит обратить внимание? Подобные функции могли бы исполнять те же районные суды. Не говоря уж о том, что специальное судопроизводство у нас вообще законом не предусмотрено!" – акцентирует Сергей Войченко.

К сожалению, резюмирует он, на это у нас особо внимания не обращают. Как и на заоблачные зп наблюдательных советов, куда позаводили иностранцев, практически не появляющихся в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раде новая инициатива: кого предлагают наказывать тюрьмой пожизненно.



