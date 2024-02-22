О чем говорят действия США и РФ: к чему готовиться Украине, Европе, всему миру

Президент США Джо Байден продолжает призывать Конгресс проголосовать за помощь Украине, уверяя, что это может стать одной из самых мощных вещей против российского диктатора Владимира Путина, которого назвал "сумасшедшим сукиным сыном". При этом, по данным Bloomberg, Администрация Байдена пыталась начать переговоры с Россией, чтобы отговорить ее от попыток запустить космическое оружие с ядерным потенциалом. На этом фоне появились сообщения, что РФ готовит территориальные претензии к США. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" действия Москвы и Вашингтона.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Байден ни о чем говорить с Путиным больше не собирается

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"На протяжении всей своей политической карьеры Путин использует метод шантажа и повышения ставок. Из последних примеров – выход России из договоров по использованию тактического ядерного оружия, ракет средней и дальней дальности и так далее".

Таким образом, поясняет эксперт, Кремль хочет демонстративно выйти на противостояние (и общение) между США и РФ.

"Именно это Путин продвигал в 2021 году в Женеве во время встречи с Байденом. Некий передел мира, позиционирование себя как глобального игрока", – подчеркивает Виктор Таран.

По факту же, продолжает он, ни Путин, ни Россия не являются центрами влияния.

"Для Штатов путинский режим – этакий гопник, снова и снова это доказывающий своими действиями, новыми попытками шантажа. Потому реакция соответствующая. Байден ни о чем говорить с Путиным больше не собирается", – заключает Виктор Таран.

2024-й год станет архисложным

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует, что сейчас происходит хаотизация отношений по линии демократический мир – государства новой оси зла. И ключевой проблемой здесь, по его мнению, является слабость Администрации Байдена.

"Эта слабость обусловлена двумя вещами. Первая — отсутствие поддержки в Конгрессе, где после последних выборов большинство за республиканцами. Вторая — отсутствие самого Байдена как лидера. В силу разных причин (и объективных, и субъективных), он не может проявить ту силу, которая была характерна лидерам США, достигшим серьезных успехов на внешней арене (Рузвельт, Эйзенхауэр, Рейган). Потому остается под вопросом — удастся ли нынешним США что-то изменить в шатком балансе сил на международной арене до ноябрьских выборов", – отмечает эксперт.

По-хорошему, продолжает он, у Байдена нет иного выхода, кроме как применить силу, чтоб претендовать на переизбрание.

"Но, похоже, он не может перепрыгнуть тот уровень, которого уже достиг. И того, чего сделал — и для Украины, и для мира. С другой стороны, если на смену Байдену придет Трамп, есть опасность, что он начнет реализовывать те страшилки, о которых периодически говорит. И про выход США из НАТО, и про прекращение помощи Украине, и так далее", – подчеркивает Вадим Трюхан.

Он резюмирует: 2024 год станет архисложным – и для Украины, и для Европы, и для всего мира. Тем важнее европейцам консолидироваться, считает экс-дипломат.

"Немцы, французы, британцы уже демонстрируют свою способность подхватить булаву лидерства, которую, похоже, уронил Байден. Но этого явно недостаточно, – уверен эксперт. – Европе следует куда активнее увеличивать мощь своих армий и поддержку Украины. А Украине важно выстоять, не потерять новые территории. Чтоб после того, когда произойдет переформатирование лидерства в мире, с новыми силами попытаться отвоевать всё, захваченное путинской Россией".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему трамписты в США заигрались: к чему готовиться Украине.



