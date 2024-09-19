О чем говорит намерение Путина увеличить армию: будет ли прямая война с НАТО

В сентябре Владимир Путин отдал приказ увеличить численность русской армии на 180 000 человек. Указ диктатора вступит в силу в декабре. При этом в Институте изучения войны (ISW) считают, что решение Кремля по увеличению численности российской армии продиктовано не только целью увеличения наступательного порыва в Украине. Москва преследует куда более долгосрочную цель, выходящую за пределы войны против Украины. При этом командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер считает, что несмотря на то, что россияне в Украине несут большие потери, путинская армия сейчас не только увеличилась в разы, но и стала сильнее, чем была до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года года. Может ли быть, что Путин начал всерьез рассматривать войну со странами НАТО? Зачем он решил увеличить армию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Прямой конфликт с Альянсом приведет к катастрофическим последствиям для России

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что увеличение численности российской армии не следует недооценивать как Украине, так и нашим партнерам. Оно может иметь последствия не только для войны в Украине, но и для долгосрочных геополитических планов кремля, все же имеющего многовекторную стратегию.

"Что касается потенциальных причин увеличения армии, то их можно свести к следующим моментам. Во-первых, необходимость замещения потерь и сохранения боевой эффективности. Россия несет значительные потери в живой силе и технике. Во-вторых, здесь более глобальные цели, чем просто удержание позиций в Украине. Учитывая агрессивную риторику кремля и провокационные действия у границ НАТО, Путин, вероятно, рассматривает возможность столкновения с Альянсом. Безусловно, он этого боится, но должен хоть что-то делать, чтобы подкреплять свою воинственную риторику какими-то действиями. Поэтому, в-третьих, этот шаг, по мнению России, должен иметь психологический эффект на Запад. Путин надеется, что такие действия могут способствовать усилению напряженности и заставить НАТО реагировать, задумываясь над эскалацией и/или увеличивая расходы на оборону. В-четвертых, увеличение армии может служить и укреплению позиций путина внутри страны, для него это способ консолидации власти и легитимизации войны как "борьбы за выживание России", – отметил эксперт.

Он продолжает, в свою очередь президент Зеленский неоднократно отмечал необходимость усиления обороны Украины и активизации международной поддержки. Для Украины увеличение российской армии представляет серьезную угрозу, повышающую риск затяжного конфликта.

"Зеленский отмечает важность дальнейших поставок оружия и военной поддержки от стран Запада, в частности, НАТО, поскольку украинская армия нуждается в новых ресурсах для противодействия российским наступательным действиям. Кроме того, украинская сторона уже неоднократно обращалась к мировому сообществу с требованиями усилить санкционное давление на россию, поскольку увеличение военной мощи путина демонстрирует его готовность к дальнейшей эскалации и то, что у него есть на это ресурсы. Он не собирается останавливаться и садиться за стол переговоров. Война теперь – это способ существования диктатора Путина. И это требует серьезного и консолидированного ответа Запада совместно с Украиной", – отметил Игорь Петренко.

При этом все же стоит отметить, говорит эксперт, что хотя Путин увеличивает численность своей армии, война с НАТО все еще остается маловероятным сценарием в краткосрочной перспективе.

"Москва прекрасно понимает, что прямой конфликт с Североатлантическим союзом приведет к катастрофическим последствиям для России. Однако кремль может использовать угрозу войны с НАТО как инструмент давления на Запад, пытаясь расколоть единство альянса и создать возможности для переговоров на выгодных условиях. Дальнейшее развертывание ситуации будет зависеть от того, на что решится Запад", – подытожил Игорь Петренко.

НАТО сейчас не желает вступать в войну полноценно

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что нежелание НАТО входить в войну четко и видно, и очевидно, потому что уже пошли заявления от дипломатических кругов, например от Словакии, которая начала говорить о вовлечении в переговорный процесс России, а также о том, что вступление Украины в НАТО может быть серьезным предостережением и даже преградой.

" НАТО сейчас не желает вступать в войну полноценно, но Россия всячески пытается втянуть туда Альянс. То, что на Западе ищут дополнительные какие-то обходные пути и позиции сдерживания и задобрения агрессора, наблюдаем из свежих заявлений Трампа-младшего вместе с Кеннеди-младшим. Это говорит о том, что западный мир не спешит делать резкие шаги для того, чтобы уже шагнуть вперед и полноценно войти в войну и помогать Украине. Поэтому здесь будут пляски: шаг вперед, два назад", – отмечает эксперт.

По ее мнению, Российская Федерация со своей стороны будет наращивать армию, пытаться усиливать свои усилия – это будет делаться для того, чтобы показать, что россияне воюют не только с Украиной, они противостоят западному миру, как они повсюду у себя и транслируют.

"Внутренняя пропагандистская повестка дня внутри России вряд ли изменится. Просто россияне хотят размыть поражения и удары, которые они получают. Россияне хотят показать, что все это они получают не от Украины, которую они постоянно повсюду нивелируют и унижают, умаляя ее вес и силу. Поэтому они будут и дальше рассказывать, что им противостоит исключительно Запад. Они уже информационно давно пытаются транслировать, что они воюют с НАТО, потому что у них именно это противостояние во всех доктринах было прописано. Вопрос в другом, что Соединенные Штаты не видят в России ключевую угрозу. Для них ключевую угрозу представляет Китай и именно поэтому никто с россиянами не планирует ни воевать, ни противостоять", – отметила эксперт.

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