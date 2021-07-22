О чем депутатов Киевсовета предупредил Алексей Гриценко из-за благоустройства озера Вырлица (ФОТО)

Алексей Гриценко, сын бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, раскритиковал депутатов Киевской городской власти. В сообщениях на собственной Facebook-странице общественный активист отметил, что вроде проживает в неправовом государстве.

Алексей Гриценко отличился обращением к депутатам Киевсовета. Фото из открытых источников

Гриценко сравнил ураган, который повредил забор возле озера Вырлица, с результатами предстоящего голосования депутатов Киевсовета. Таким образом человек намекнул на проблемные вопросы, которые возникают по реконструкции и благоустройству территории вокруг загроможденной мусором Вырлицы.

В правовом государстве вопросы должны решаться в соответствии с законом, а не шумом в соцсетях. Алексей Гриценко действовал иначе, разместив на своей странице скриншоты с персональным голосованием киевских депутатов.

"Обещаю всем, кто не проголосует, таргетированной рекламе на ваши округа с объяснением, что именно вы позволяете сделать", — отметил Гриценко в заметке.

По оценкам отдельных юристов, такое сообщение Алексея Гриценко можно расценить, как угрозы и информационный терроризм. Поэтому подобные действия подпадают под определенные статьи Уголовного кодекса.

Известно, что некоторые из депутатов Киевсовета уже подали соответствующие обращения в правоохранительные органы, в частности, в ГБР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!