О чем депутатов Киевсовета предупредил Алексей Гриценко из-за благоустройства озера Вырлица (ФОТО)

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Станислав Молчанов
Алексей Гриценко, сын бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, раскритиковал депутатов Киевской городской власти. В сообщениях на собственной Facebook-странице общественный активист отметил, что вроде проживает в неправовом государстве.
Алексей Гриценко отличился обращением к депутатам Киевсовета. Фото из открытых источников
Гриценко сравнил ураган, который повредил забор возле озера Вырлица, с результатами предстоящего голосования депутатов Киевсовета. Таким образом человек намекнул на проблемные вопросы, которые возникают по реконструкции и благоустройству территории вокруг загроможденной мусором Вырлицы.
В правовом государстве вопросы должны решаться в соответствии с законом, а не шумом в соцсетях. Алексей Гриценко действовал иначе, разместив на своей странице скриншоты с персональным голосованием киевских депутатов.
По оценкам отдельных юристов, такое сообщение Алексея Гриценко можно расценить, как угрозы и информационный терроризм. Поэтому подобные действия подпадают под определенные статьи Уголовного кодекса.
Известно, что некоторые из депутатов Киевсовета уже подали соответствующие обращения в правоохранительные органы, в частности, в ГБР.
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