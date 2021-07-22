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О чем депутатов Киевсовета предупредил Алексей Гриценко из-за благоустройства озера Вырлица (ФОТО)

Гриценко разместил на своей странице скриншоты с персональным голосованием столичных депутатов

сегодня, 20:16
Автор:

Станислав Молчанов

Алексей Гриценко, сын бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, раскритиковал депутатов Киевской городской власти. В сообщениях на собственной Facebook-странице общественный активист отметил, что вроде проживает в неправовом государстве.

О чем депутатов Киевсовета предупредил Алексей Гриценко из-за благоустройства озера Вырлица (ФОТО)

Алексей Гриценко отличился обращением к депутатам Киевсовета. Фото из открытых источников

Гриценко сравнил ураган, который повредил забор возле озера Вырлица, с результатами предстоящего голосования депутатов Киевсовета. Таким образом человек намекнул на проблемные вопросы, которые возникают по реконструкции и благоустройству территории вокруг загроможденной мусором Вырлицы.

В правовом государстве вопросы должны решаться в соответствии с законом, а не шумом в соцсетях. Алексей Гриценко действовал иначе, разместив на своей странице скриншоты с персональным голосованием киевских депутатов.

"Обещаю всем, кто не проголосует, таргетированной рекламе на ваши округа с объяснением, что именно вы позволяете сделать", — отметил Гриценко в заметке.

О чем депутатов Киевсовета предупредил Алексей Гриценко из-за благоустройства озера Вырлица (ФОТО) - фото 2
О чем депутатов Киевсовета предупредил Алексей Гриценко из-за благоустройства озера Вырлица (ФОТО) - фото 3

По оценкам отдельных юристов, такое сообщение Алексея Гриценко можно расценить, как угрозы и информационный терроризм. Поэтому подобные действия подпадают под определенные статьи Уголовного кодекса.

Известно, что некоторые из депутатов Киевсовета уже подали соответствующие обращения в правоохранительные органы, в частности, в ГБР.


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Источник: https://www.facebook.com/grytsenko.alex/posts/10225867237257776?__cft__[0]=AZXILz1d9x1ng7pcnd6CrVckRi5lweMc1nb-IV5qnfrxUwFbohkHGqEDZUkoc1pRE30bcwxRhA9uC5vbMX21OxfhfdcX2DuCF3L9tDMjJGg9KD5zVNS9NZa3U5Cl-Hw34bc&__tn__=%2CO%2CP-R
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