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Нью-Йорк накрыл апокалиптический смог: что случилось

Нью-Йорк покрылся «оранжевым дымом» из-за лесных пожаров в Канаде. Владельцы призывают местных одевать маски и без необходимости не выходить на улицу

сегодня, 11:50
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Нью-Йорк накрыл апокалиптический смог: что случилось

Нью-Йорк покрыт туманом. Фото из открытых источников

По данным издания, тяжелый смог охватил большую часть штата Нью-Йорк и соседних регионов, распространившись вплоть до Мексики. Причиной тому сотни лесных пожаров в Канаде.


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"Сегодняшний день, это не тот момент, когда нужно готовиться к марафону или устраивать мероприятия для ваших детей", — заметил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, призвав людей оставаться в собственных домах.

В то же время Адамс добавил, что качество воздуха в Нью-Йорке – по состоянию на сегодняшний день, самое плохое за последние десятилетия.

"Подобные апокалиптические сценарии в последние годы часто разыгрывались в Северной Америке, поскольку изменение климата способствовало более частым и сильным пожарам", — подчеркивают в Bloomberg.

По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Говкул, такая ситуация может наблюдаться еще несколько дней. Так что пока безопаснее оставаться дома, пишет CNBC.

"Если вы можете оставаться дома, оставайтесь там. В противном случае, походы по улицам вредны для здоровья людей", — резюмировала Говкул.

По данным Всемирной организации здравоохранения, концентрация PM2,5 в Нью-Йорке в 15 раз превышает ежегодное нормативное значение качества воздуха.

"По всей вероятности, мы впервые сталкиваемся с чем-то подобным такого масштаба. Изменение климата усиливает эти условия. Мы должны продолжать сокращать выбросы, улучшать качество воздуха и повышать устойчивость", — подытожил Адамс.

Также, из-за ухудшения видимости, там прекратил действовать аэропорт Ла-Гвардия, и некоторые другие аэропорты региона.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Папа Римский перенес операцию: что произошло. Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений.



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