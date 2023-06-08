Нью-Йорк накрыл апокалиптический смог: что случилось

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.
Нью-Йорк покрыт туманом. Фото из открытых источников
По данным издания, тяжелый смог охватил большую часть штата Нью-Йорк и соседних регионов, распространившись вплоть до Мексики. Причиной тому сотни лесных пожаров в Канаде.
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В то же время Адамс добавил, что качество воздуха в Нью-Йорке – по состоянию на сегодняшний день, самое плохое за последние десятилетия.
По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Говкул, такая ситуация может наблюдаться еще несколько дней. Так что пока безопаснее оставаться дома, пишет CNBC.
По данным Всемирной организации здравоохранения, концентрация PM2,5 в Нью-Йорке в 15 раз превышает ежегодное нормативное значение качества воздуха.
Также, из-за ухудшения видимости, там прекратил действовать аэропорт Ла-Гвардия, и некоторые другие аэропорты региона.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Папа Римский перенес операцию: что произошло. Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений.
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