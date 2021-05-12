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Нынешние действия силовиков носят политический характер и являются давлением на Виктора Медведчука - Колтунович

Александр Колтунович также отметил, что ОПЗЖ будет отстаивать интересы своих избирателей, несмотря на давление со стороны власти

сегодня, 09:58
Автор:

Станислав Молчанов








Действия силовиков, которые мы видим сегодня в отношении оппозиции, носят политический характер и являются непосредственным давлением, прежде всего на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявил народный депутат от этой политической силы Александр Колтунович в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Нынешние действия силовиков носят политический характер и являются давлением на Виктора Медведчука - Колтунович

Александр Колтунович - фото: ОПЗЖ

"Относительно результатов сейчас протокол будет зафиксирован. Ничего вообще не было найдено. Но я хочу обратить внимание, что с декабря месяца это уже третий или четвертый обыск. Безусловно, здесь ничего нет и не может быть. Все, чем занимаются оппозиционные политики,  является публичным. Более того, мы это связываем с политической деятельностью, прежде всего Виктора Медведчука. Мы жестко критикуем власть, их социальную, экономическую, тарифную политику. И знаете, заметили тенденцию: только власть повышает тарифы на газ для населения, сразу к нам приходит СБУ, потому что мы выступаем с жесткой критикой... Извините, если такой у нас будет политика власти, политика Зеленского, политика правоохранительных органов, то мы так далеко с вами зайдем", — отметил политик.

При этом Колтунович заявил, что действия силовиков касались исключительно фигуры Виктора Медведчука:

"Давление осуществляется непосредственно на него, и следственные действия проводили в помещениях, которые прежде всего касаются его".

Кроме того, Колтунович добавил, что "Оппозиционная платформа — За жизнь", несмотря на давление, все равно будет отстаивать ценности и интересы своих избирателей, программу партии, те идеалы, с которыми они шли на выборы.

"Ну и самое главное — это страна наша, мы будем и дальше бороться и за землю, и за тарифы, и за все остальное, для того чтобы граждане Украины жили достойно", — резюмировал он.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/politics/koltunovich_nyneshnie_deystviya_silovikov_nosyat_politicheskiy_harakter_i_yavlyayutsya_neposredstvennym_davleniem_na_viktora_medvedchuka_1003875
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