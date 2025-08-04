Нужно ли запретить русский язык в публичном пространстве: что думают украинцы

Более половины украинцев поддерживают идею полного запрета публичного использования русского языка. Это подтверждают результаты опроса компании Active Group, отражающих растущий общественный запрос на дерусификацию страны. Однако сейчас государство не готово принять такие изменения.

Большинство украинцев поддерживают запрет на публичный русский язык

Согласно социологическому исследованию Active Group, 54,4% украинцев в той или иной степени поддерживают запрет публичного использования русского языка. В то же время 38,9% респондентов высказались против такого запрета.

Поддерживают ли украинцы идею полностью запретить публичное использование русского языка:

— Полностью поддерживает – 31,9%

— В большей степени поддерживает – 22,5%

— В большей степени не поддерживает – 17,6%

— Полностью не поддерживает – 21,3%

— Затрудняюсь ответить – 6,7%

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, что, несмотря на растущий запрос общества, официального законодательного запрета на использование русского языка в публичном пространстве пока нет.

Особое внимание языковая омбудсменка уделила статье 10 Конституции Украины, где русский язык все еще упоминается отдельно в контексте языков национальных меньшинств. Ивановская подчеркнула, что такая конструкция много лет использовалась для сохранения доминирования русского языка в образовании, медиа и других сферах. По ее мнению, в будущем это положение следует пересмотреть, чтобы окончательно лишить русский язык привилегированного статуса.

"Именно сейчас нужно начинать работу, готовить аналитическую базу, вести профессиональную дискуссию, искать конституционно выверенные формулировки, которые лишат язык страны-агрессора любого привилегированного статуса в украинском правовом поле. Речь идет не о притеснении, а о восстановлении исторической справедливости", — заверила Ивановская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке.

Также "Комментарии" писали о том, как русскоязычные украинцы относятся к России.