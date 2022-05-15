Нужно ли украинцам менять документы при переименовании улицы

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Светлана Шкурупий
В
связи с военными действиями, которые Российская Федерация развязала на
украинской территории, во многих наших городах ускорили процесс переименования
улиц и проспектов, связанных не только с СССР, но и с Россией и Беларусью.
Переименование улиц в Украине (фото из открытых источников)
В
Кабинете Министров объяснили украинцам, нужно ли менять документы в случае
переименования улицы, переулка или проспекта, где они зарегистрированы.
Сообщается,
что законодательство нашей страны не обязывает граждан менять место регистрации
в случае переименования. Актуальное название улицы или проспекта будет
указываться при обмене паспорта или смене фамилии, то есть в том случае, когда
возникает данная необходимость.
Документы,
удостоверяющие право собственности на недвижимость, расположенную на
переименованной улице, также остаются в силе. Вносить изменения в другие
свидетельства, например, в документ на наследство иди договор купли-продажи, украинцы
также не обязаны.
В
то же время, при необходимости владелец имущества, в указанном случае может
обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с
заявлением о внесении изменений. Например, при необходимости купли-продажи или
дарения недвижимости.
То
есть, если владелец дома или квартиры захочет подарить свою недвижимость или
передать ее по наследству, то в документах, которые будут оформляться на нового
владельца, уже будет указано актуальное название улицы.
Напомним, что депутат канадского парламента Чарли Ангус предложил назвать улицу, где находится посольство РФ, в честь главы украинского государства.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во Львовской области депутаты предложили переименовать Россию.
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