Нужно ли украинцам менять документы при переименовании улицы

В связи с военными действиями, которые Российская Федерация развязала на украинской территории, во многих наших городах ускорили процесс переименования улиц и проспектов, связанных не только с СССР, но и с Россией и Беларусью.

Переименование улиц в Украине (фото из открытых источников)

В Кабинете Министров объяснили украинцам, нужно ли менять документы в случае переименования улицы, переулка или проспекта, где они зарегистрированы.

Сообщается, что законодательство нашей страны не обязывает граждан менять место регистрации в случае переименования. Актуальное название улицы или проспекта будет указываться при обмене паспорта или смене фамилии, то есть в том случае, когда возникает данная необходимость.

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, расположенную на переименованной улице, также остаются в силе. Вносить изменения в другие свидетельства, например, в документ на наследство иди договор купли-продажи, украинцы также не обязаны.

В то же время, при необходимости владелец имущества, в указанном случае может обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Например, при необходимости купли-продажи или дарения недвижимости.

То есть, если владелец дома или квартиры захочет подарить свою недвижимость или передать ее по наследству, то в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указано актуальное название улицы.

Напомним, что депутат канадского парламента Чарли Ангус предложил назвать улицу, где находится посольство РФ, в честь главы украинского государства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во Львовской области депутаты предложили переименовать Россию.





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