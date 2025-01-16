Нужно ли достраивать Хмельницкую АЭС: почему этот вопрос вызывает споры

В конце декабря Верховная Рада отложила рассмотрение проекта закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно. Сегодня стало известно, что в комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержали закупку оборудования для достройки Хмельницкой АЭС. Почему этот вопрос стал краеугольным камнем для парламентариев? Не возникает ли ощущение, что его сознательно затягивают? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Хмельницкая АЭС

Для нас должны быть приоритетом объекты маневровой генерации

Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский отметил, что на данном этапе вопрос достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС совсем не нужен. Поэтому происходящее в Раде – это не вопрос затягивания, он не должен быть принят вообще. Как минимум сейчас.

"В Украине на сегодняшний день есть проблемы маневровой генерации, которая дает возможность обеспечить себя электроэнергией и не покупать ее за рубежом. Потому что атомная энергия – это базовая генерация, она не может быстро уменьшаться, то есть уменьшать свою мощность и увеличивать свою мощность. Так она работает. А мы для того, чтобы обеспечить энергетический баланс, вынуждены покупать электроэнергию за рубежом. Поэтому на сегодняшний день есть необходимость в построении объектов маневровой генерации. Речь идет об электростанциях, гидроэлектростанциях, газопоршневых электростанциях, проведении ремонта тех, которые повреждены. То есть, другими словами, это те объекты, в которых на сегодняшний день больше всего нуждается Украина. А то, что сейчас предлагается с достройкой энергоблоков Хмельницкой АЭС, это то, что сможет быть введено в эксплуатацию в лучшем случае через 5 лет. При этом отсутствует надлежащая документация по этому поводу. К тому же достаточно значительные средства будут аккумулированы для такого построения, а, соответственно, для маневровой генерации средств не останется. Поэтому этот проект абсолютно нецелесообразен и он не должен быть проголосован", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Илья Несходовский подчеркнул, что, если у нас есть лишние средства для инвестирования, то они должны быть направлены на построение объектов маневрированной генерации малой мощности.

"Поэтому в этом контексте я не считаю, что Верховная Рада затягивает процесс. Скорее это попытка сознательно избежать нецелесообразного проекта, который вреден для нашей экономики и бюджета в том числе", – подытожил эксперт.

Есть две группы вступающих против достройки ХАЭС

Экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец отметил, что текущий состав Верховной Рады, наиболее ничтожный за всю историю Украины, оказался удивительно удачным для скрытого лоббизма. Разного рода "элиты" таки поступили верно, протолкнув в парламент кучу ноу-неймов. Ничего не способны сделать для страны в целом, эти депутаты уже шестой год подряд штампуют дикие хотелки вроде "реформ" игорного бизнеса или открытия рынка земли.

"Могу уверенно констатировать: проект достройки двух энергоблоков ХАЭС намеренно валят. Кто это делает? Кому это выгодно? Я не верю ни в одну версию о "позиции Евросоюза" или "несогласии западных партнеров". Это такое же бла-бла, как и сказка Железняка о повышении тарифов, ради достройки ХАЭС. Позиция Евросоюза по отношению к атомным станциям действительно положительная. Да, есть Германия, которая в 2023 году остановила последнюю АЭС. Но есть Франция и Италия, которые решили построить новые блоки и активнее привлекать атомную энергию. Есть также инициатива Atoms4NetZero под председательством МАГАТЭ, цель которой – массовое развитие атомной энергетики. К 2050 году в разных странах мира должны появиться новые 750 ГВт мощностей АЭС, вдобавок к уже существующим почти 400 ГВт. Свои подписи под инициативой поставили США, Великобритания, Франция, Япония, ОАЭ и Канада, а всего – 31 страна. Среди подписантов есть Украина. К тому же Украина уже нашла партнера, который будет вести достройку. Это американская корпорация Westinghouse, которая уже много лет снабжает ядерное топливо нашими АЭС. Энергоблок #3 ХАЭС готов на 80%, а энергоблок #4 – на 25%. Можно очень быстро (для АЭС) ввести их в эксплуатацию и одним шагом решить проблему нехватки электроэнергии в Украине. Дело только по решению Офиса президента и, как следствие, парламента", – отметил журналист.

По его словам, когда некоторые нардепы будут рассказывать о несогласии Евросоюза или каких-то партнеров, смело можно маркировать эти рассказы, как пропаганду. Не русскую, внутреннюю – но пропаганду.

Относительно того, кто на самом деле "топит" достройку двух атомных энергоблоков, Сергей Лямец замечает, что за рассказами о феерических партнерах стоят наши, украинские бизнесмены. Именно они блокируют достройку двух атомных блоков. Их мотивация очень проста. Они сражаются за свои деньги.

"Этих бизнесменов можно разделить на две большие группы. Первая – это десятки владельцев ранее построенной альтернативной энергетики (преимущественно солнечной и ветровой), получающих "зеленый тариф". В эту же группу я включу так называемую "зеленую металлургию". Вторая группа – это десятки инвесторов, которые будут новой волной так называемой "распределенной энергетики". Сначала о первой группе – получающей "зеленый тариф". Речь не о семьях, поставивших у себя на участке солнечные панели. Речь о больших проектах. Возможно, вы заметили, как на днях Верховная Рада распределила 10 млрд грн средств "Укрэнерго", на это понадобился отдельный закон. Депутаты решили, что 45% суммы пойдет на погашение задолженности по "зеленому тарифу". Но этого мало, потому что задолженность "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" (ГП "ГарПок") по состоянию на октябрь 2024 года составляла 28,44 млрд грн. А задолженность ГП "ГарПок" перед производителями с "зеленым тарифом" составляла гигантские 35,8 млрд грн. За январь-август 2024 года "ГарПок" рассчитался лишь на 63,4%, за 2023 – на 90,5%, за 2022 – на 61,2%, за 2021 – на 99,7%. Следовательно, задержка платежей в четыре года! За это время произошло вторжение, инфляция и девальвация. Каждый миллиард гривен уже стоит в три раза меньше, чем в 2021 году", – отметил Сергей Лямец.

Он продолжает, эта статистика свидетельствует, что в Украине не хватает денег, чтобы платить за "зеленую" электроэнергию. На словах, мы идем в Европу, и чистая энергия вроде бы очень нужна. Но в действительности она нужна бесплатно, потому что позволить ее Украине не может. Так что владельцы этих станций мыслят таким образом: если на эту ужасную ситуацию наложить еще и достройку двух энергоблоков ХАЭС, то расчеты полностью остановятся. Так что они пытаются забрать все доступные деньги себе. Но, что очень важно, постоянно давят на правительство, чтобы повысить тарифы.

"Напомню, что тарифы постоянно растут. В мае 2024 года правительство вторично за время войны повысило тариф на электроэнергию для населения на 64%. А в ноябре 2024 года регулятор одобрил проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии (с него "Укрэнерго" собирает главные свои средства) на 2025 год на 25,8%. Следовательно, тарифы повышаются не из-за достройки атомных станций, как придумывает нардеп Железняк. Они повышаются из-за собственников альтернативной энергетики. Вот это – факт, а не предположение", – отметил журналист.

По его словам, отдельно стоит сказать о "зеленой" металлургии – удачный проект, который в свое время запустил Виктор Пинчук, чтобы платить меньше электроэнергии для своих металлургических заводов и продавать продукцию в Европу. Следует обратить внимание, что в 2025 году тариф на услуги по передаче электрической энергии для предприятий "зеленой металлургии" снижен на 1,4%. Да, они получили свою скидку за счет того, что все остальные будут платить больше. Если посмотреть на список этих предприятий, то можно получить для себя еще одну силу, блокирующую достройку АЭС.

"Вторая группа блокирующих достройку — это инвесторы в так называемую "распределенную энергетику". Это новая схема, времен войны. В августе 2024 года, накануне отставки, тогдашний глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий провел два аукциона. Государственная корпорация "Укрэнерго" закупила будущие поставки электроэнергии у десятков компаний. Срок контрактов – на 5 лет вперед. Цены закупки гарантированы в евро. Все вместе это и есть так называемая "распределенная энергетика", которую решили построить вместо тепловых электростанций, уничтоженных россиянами. Главное – под эти контракты компании только ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ новые электростанции и средства хранения энергии. В проекте приняли участие как местные элиты из разных уголков Украины, так и известные в Киеве персонажи — в частности, Игорь Мазепа. Так что прямо сейчас строятся десятки новых электростанций, которые в последующие годы будут продавать энергию государству. Подробнее об этой схеме, и при чем здесь скандальный экс-глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. К чему здесь два энергоблока ХАЭС? К тому, что они представляют прямую угрозу бизнесу "распределенной энергетики". Потому что энергия из двух достроенных энергоблоков будет дешевле и ее будет больше. Поэтому, когда закончится война, государство будет покупать энергию прежде всего у атомных электростанций. А вот энергия от "распределенной энергетики" будет дороже, и далеко не факт, что ее будут покупать. Окупаемость этих проектов слишком растянется во времени, а это плохо для денег. Так что ничего личного, только бизнес. Еще до того, как прошли аукционы "Укрэнерго", будущие владельцы "распределенной энергетики" начали торпедировать достройку двух энергоблоков АЭС. Как я могу представить себе, услуги народных депутатов стоят не слишком много. Даже не деньги – какой-то намек на будущее. За это они готовы рассказывать сказки о повышении тарифов, о несогласии европейцев и плохих министров. Это вторая группа тех, кому невыгодна достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции. Вместе с получателями "зеленого тарифа" и владельцами "зеленой энергетики" они составляют мощную силу, которая использует не только народные депутаты, но и медиа", – отметил Сергей Лямец.

Журналист отмечает, что этим двум группам откровенно безразлично, что проект ХАЭС-3 и ХАЭС-4 действительно очень нужен экономике Украины. Потому что он даст много дешевой энергии и быстро справится с проблемой отключений. Эти две группы бизнесменов защищают свои будущие доходы и все.

"Скажу вам, что произойдет, если они окончательно заблокируют достройку атомных блоков. И "зеленка", и "распределенка" хороши со всех сторон, однако имеют один большой порок. Они производят дорогую электроэнергию. У государства нет денег, чтобы покупать эту энергию. Чтобы не повторять судьбу "зеленых", рано или поздно они потребуют у государства поднимать тарифы для населения, чтобы население гарантировало их доходы. Те же люди, которые сегодня ругают сказки железняков о повышении тарифов, будут платить больше за свои дома. Но не из-за достройки АЭС, а именно из-за того, что два энергоблока не построили", – подытожил Сергей Лямец.

Читайте на портале "Комментарии" — почему в Минфине заговорили об отказе от банковской тайны: что это значит для украинцев.



