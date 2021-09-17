Нужен ли в Украине региональный офис Google

Министр Михаил Федоров рассказал, что даст открытие регионального офиса Google в нашей стране в своем блоге. По его словам, Министерство цифровой трансформации тесно сотрудничает с этой американской компанией.



Михаил Федоров рассказал о перспективах открытия офиса, фото из открытых источников

Уже создано несколько совместных проектов, среди которых образовательный сериал "Инструменты Google", онлайн-курс Digital Bootcamp.

Во время встречи министра с вице-президентом Google по международным делам и общественной политике Караном Бхатия они обсудили результаты этих проектов, перспективы дальнейшего сотрудничества и открытия регионального офиса в Украине.

По мнению Михаила Федорова, сервисами Google для украинцев должны заниматься украинцы, а не иностранцы из европейских или российских офисов.

"В некоторых странах даже создаются региональные офисы, в которых работают редакторы главных страниц. Они занимаются модерацией, удаляют фейковые новости, согласовывают верификацию. Вопрос российского контента особенно остро касается неавторизованных пользователей. Ведь для них на стартовых страницах отображается контент, который сформирован не на основе их предпочтений. Кроме этого, украинский контент на стартовых страницах будет способствовать развитию нашей креативной индустрии", — подчеркнул министр.

Учитывая эти аргументы в Минцифрах убеждены, что украинский офис с отечественными модераторами, которые будут отбирать рекомендованный контент для наших граждан, крайне необходим.

Также министр высказался, что в Украине есть все предпосылки для создания дата-центра Google Cloud, что поможет пользоваться G Suite. Таким образом, все электронные данные будут храниться на серверах облачных технологий внутри страны, а бюджет сэкономит на финансировании компьютерных архивов. С другой стороны, эти данные будут надежно защищены в соответствии с мировыми стандартами.

По статистическим данным, общая онлайн-аудитория Украины составляет более 29 миллионов человек, то есть более 67% населения Украины. У подавляющего большинства есть смартфоны на Android. Более 7,5 миллиона пользователей пользуются "Дией" с Android-гаджетов.



Кроме того, 66% украинцев, имеющих компьютеры и доступ в интернет, пользуются браузером Chrome. В 2020 году YouTube Premium приобрело более украинцев, чем, например немцев. Это говорит о том, что украинцы активно смотрят YouTube и готовы платить за качественный контент.



К тому же в Украине есть много специалистов в сфере IT, ведь этот рынок насчитывает более 220 000 и продолжает расти на 20% ежегодно. Благодаря открытию офисов Google и дата-центра, появятся новые рабочие места для украинцев.

Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники Google взбунтовались из-за неравенства в зарплатах.







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