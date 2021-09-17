Нужен ли в Украине региональный офис Google

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Козлова Альбіна
Министр Михаил Федоров рассказал, что даст открытие регионального офиса Google в нашей стране в своем блоге. По его словам, Министерство цифровой трансформации тесно сотрудничает с этой американской компанией.
Михаил Федоров рассказал о перспективах открытия офиса, фото из открытых источников
Уже создано несколько совместных проектов, среди которых образовательный сериал "Инструменты Google", онлайн-курс Digital Bootcamp.
Во время встречи министра с вице-президентом Google по международным делам и общественной политике Караном Бхатия они обсудили результаты этих проектов, перспективы дальнейшего сотрудничества и открытия регионального офиса в Украине.
По мнению Михаила Федорова, сервисами Google для украинцев должны заниматься украинцы, а не иностранцы из европейских или российских офисов.
Учитывая эти аргументы в Минцифрах убеждены, что украинский офис с отечественными модераторами, которые будут отбирать рекомендованный контент для наших граждан, крайне необходим.
Также министр высказался, что в Украине есть все предпосылки для создания дата-центра Google Cloud, что поможет пользоваться G Suite. Таким образом, все электронные данные будут храниться на серверах облачных технологий внутри страны, а бюджет сэкономит на финансировании компьютерных архивов. С другой стороны, эти данные будут надежно защищены в соответствии с мировыми стандартами.
По статистическим данным, общая онлайн-аудитория Украины составляет более 29 миллионов человек, то есть более 67% населения Украины. У подавляющего большинства есть смартфоны на Android. Более 7,5 миллиона пользователей пользуются "Дией" с Android-гаджетов.
Кроме того, 66% украинцев, имеющих компьютеры и доступ в интернет, пользуются браузером Chrome. В 2020 году YouTube Premium приобрело более украинцев, чем, например немцев. Это говорит о том, что украинцы активно смотрят YouTube и готовы платить за качественный контент.
К тому же в Украине есть много специалистов в сфере IT, ведь этот рынок насчитывает более 220 000 и продолжает расти на 20% ежегодно. Благодаря открытию офисов Google и дата-центра, появятся новые рабочие места для украинцев.
Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники Google взбунтовались из-за неравенства в зарплатах.
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