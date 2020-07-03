НПФ «Династия» от ICU стал лучшим пенсионным фондом Украины в 2020 году

Призеры премии избирались путем опроса более 90 000 представителей бизнеса и корпоративного сектора, журналистов и подписчиков Corporate LiveWire. Победители оценивались на основе таких факторов как сервис, инновации, опыт, надежность и другие.



"Существующая средняя пенсия в Украине в размере 3200 гривен, к сожалению, далека от того, чтобы обеспечить достойную жизнь. А перспективы тоже не оптимистичны. За следующие 20-30 лет нагрузка на работающих украинцев может увеличиться почти в два раза за счет старения населения Украины и, соответственно, роста количества пенсионеров. Это значит будущее уменьшение пенсий или увеличение расходов бюджета. Мы рады, что все больше украинцев задумываются об этом и открывают свои частные пенсионные счета, чтобы иметь гарантированную пенсию, не полагаясь на государство", - комментирует Константин Стеценко, соучредитель группы ICU.

"Мы развиваем "Династию" как современный европейский пенсионный фонд. Несмотря на сверхнадежную консервативную стратегию инвестирования мы обеспечиваем одну из лучших доходностей на украинском рынке пенсионных фондов. Однако мы не останавливаемся только на финансовых показателях. Мы активно диджитализируем свои услуги, у нас есть онлайн-кабинет 24/7, мы сотрудничаем с Приват24, Портмоне и Монобанком, чтобы клиентам было удобно пользоваться пенсионными счетами", - отметил управляющий локальными активами ICU в Украине Григорий Овчаренко.

По итогам 2019 НПФ Династия стал вторым по доходности открытым пенсионным фондом в Украине, принеся своим вкладчикам 19.04% годовых, тогда как годовой показатель инфляции составил 4.1%. Доходность фонда за последний год (по состоянию на 30 июня) составляет 20,26%, что остается одним из лучших показателей доходности на рынке негосударственных пенсионных фондов.

Открытый пенсионный фонд "Династия" зарегистрирован 1 июня 2006 года. Участниками фонда сейчас является более 40 000 человек. Стоимость чистых активов "Династии" превышает 89 млн грн. Фонд входит в состав финансовой группы ICU, основанной Макаром Пасенюком и Константином Стеценко в 2006 году и лидирующей более 10 лет на рынке управления активами Украины.

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