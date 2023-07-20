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Новый владелец Glusco Energy SA хочет вернуть активы через международные суды

Весной прошлого года новым владельцем 125 украинских АЗС и 6 нефтебаз под брендом Glusco стал гражданин Кипра Александрос Александру

сегодня, 10:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Александрос Александру выкупил кипрскую торговую компанию SNEL ENERGY LTD, которая на тот момент владела и управляла сетью, у греческого бизнесмена Димитриоса Анифантакиса. Почти сразу после соглашения Александра с Анифантакисом правительство Украины решило передать активы группы в управление НАК "Нафтогаз". Причина, которую озвучило правительство – вероятная связанность с Виктором Медведчуком. Александрос Александр категорически не согласен с таким решением украинского правительства и заявляет о намерении вернуть свои активы через международные суды. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Новый владелец Glusco Energy SA хочет вернуть активы через международные суды

Glusco Energy SA

Издание обращает внимание, что в интервью "РБК-Украина" Александрос Александр подчеркнул, что покупал этот бизнес как коммерческую недвижимость.


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"Я рассчитывал получать пассивную прибыль от передачи АЗС в аренду крупным игрокам рынка, а не от операционной, трейдинговой деятельности", – рассказал о своих планах владелец.

Александр уверен, что произошедшее с его собственностью – это экспроприация имущества. Никаких правовых оснований для передачи АЗС под управление АРМА киприот не видит, поскольку полностью отрицает какую-либо связь с Виктором Медведчуком, его супругой или их представителями.

"Никогда с ними не встречался. Я – гражданин страны Евросоюза, Кипра. Не живу в Украине, и мне трудно комментировать внутреннюю политику в Украине", – утверждает владелец Glusco.

Издание отмечает, что юристы Александру уже изучают вопрос обращения в инвестиционный арбитраж по факту экспроприации активов. Также по факту экспроприации активов подана жалоба в ЕСПЧ. Что касается наложения санкций на компании из группы SNEL ENERGY, то сам Александрос считает это реакцией на сильную позицию его юристов по незаконной передаче АЗС в АРМА.

"Моими адвокатами подано более 300 различных ходатайств и жалоб, которые не были удовлетворены. Государство, чтобы усложнить эту работу, ввело санкции", – так видит ситуацию киприот.

За происходящим с его активами сейчас Александру следит только из сообщений со СМИ. Он подчеркнул, что намерен добиться восстановления справедливости по своему делу.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/945382-vlasnyk-glusco-energy-sa-aleksandros-planuye-povernuty-aktyvy-cherez-mizhnarodni-sudy
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