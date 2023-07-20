Новый владелец Glusco Energy SA хочет вернуть активы через международные суды

Александрос Александру выкупил кипрскую торговую компанию SNEL ENERGY LTD, которая на тот момент владела и управляла сетью, у греческого бизнесмена Димитриоса Анифантакиса. Почти сразу после соглашения Александра с Анифантакисом правительство Украины решило передать активы группы в управление НАК "Нафтогаз". Причина, которую озвучило правительство – вероятная связанность с Виктором Медведчуком. Александрос Александр категорически не согласен с таким решением украинского правительства и заявляет о намерении вернуть свои активы через международные суды. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Glusco Energy SA

Издание обращает внимание, что в интервью "РБК-Украина" Александрос Александр подчеркнул, что покупал этот бизнес как коммерческую недвижимость.

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"Я рассчитывал получать пассивную прибыль от передачи АЗС в аренду крупным игрокам рынка, а не от операционной, трейдинговой деятельности", – рассказал о своих планах владелец.

Александр уверен, что произошедшее с его собственностью – это экспроприация имущества. Никаких правовых оснований для передачи АЗС под управление АРМА киприот не видит, поскольку полностью отрицает какую-либо связь с Виктором Медведчуком, его супругой или их представителями.

"Никогда с ними не встречался. Я – гражданин страны Евросоюза, Кипра. Не живу в Украине, и мне трудно комментировать внутреннюю политику в Украине", – утверждает владелец Glusco.

Издание отмечает, что юристы Александру уже изучают вопрос обращения в инвестиционный арбитраж по факту экспроприации активов. Также по факту экспроприации активов подана жалоба в ЕСПЧ. Что касается наложения санкций на компании из группы SNEL ENERGY, то сам Александрос считает это реакцией на сильную позицию его юристов по незаконной передаче АЗС в АРМА.

"Моими адвокатами подано более 300 различных ходатайств и жалоб, которые не были удовлетворены. Государство, чтобы усложнить эту работу, ввело санкции", – так видит ситуацию киприот.

За происходящим с его активами сейчас Александру следит только из сообщений со СМИ. Он подчеркнул, что намерен добиться восстановления справедливости по своему делу.