Новый удар по Путину на $1,4 миллиарда: стало известно об окончательной победе Украины

Группа компаний "Нефтегаз Украины" одержала окончательную победу в длительном судебном споре с российским "Газпромом" на сумму около 1,4 миллиарда долларов, о чем сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Фото: из открытых источников

"Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил апелляцию "Газпрома" и оставил в силе решение арбитража с июня 2025 года, согласно которому российская сторона обязана выплатить "Нафтогазу" свыше 1,4 млрд долларов задолженности за услуги по транзиту газа, включая начисленные проценты и начисленные проценты и судебные издержки".

Глава правления добавил, что компания уже начала процедуру принудительного взыскания задолженности с российской стороны. Параллельно продолжаются другие судебные процессы против России, направленные на возмещение ущерба, нанесенного агрессией против Украины.

Спор между НАК "Нефтегаз" и "Газпромом" берет свое начало с подписания в конце 2019 года пятилетнего соглашения на транзит газа через Украину. Согласно контракту, "Газпром" должен был оплачивать фиксированные объемы транспортировки, даже если фактически прокачка газа была меньше договоренных объемов.

Даже после полномасштабного вторжения России в Украину транзит газа продолжался, хоть и в сокращенных объемах. Однако, по словам Корецкого, с мая 2022 года российская компания перестала осуществлять выплаты, в нарушение принципа контракта "take or pay".

В сентябре 2022 года НАК "Нефтегаз Украины" обратился в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже. Основным требованием было взыскание задолженности за транзит природного газа, который "Газпром" не оплатил в полном объеме и в срок.

