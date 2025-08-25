logo

Новый скандал между Парижем и Вашингтоном: зачем МИД Франции вызвал посла США
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый скандал между Парижем и Вашингтоном: зачем МИД Франции вызвал посла США

МИД Франции вызвал посла США из-за "неприемлемых" обвинений в антисемитизме

25 августа 2025, 10:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера после того, как он в письме к президенту Эммануэлю Макрону обвинил французские власти в недостаточных действиях по борьбе с антисемитизмом. Париж обвинил американского дипломата в неприемлемых заявлениях и нарушении принципа невмешательства во внутренние дела государства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Новый скандал между Парижем и Вашингтоном: зачем МИД Франции вызвал посла США

США и Франция. Фото: из открытых источников

Внешнеполитическое ведомство Франции в воскресенье обнародовало заявление, в котором сообщило о вызове Кушнера явиться в понедельник в ведомство, подчеркнув, что его обвинения являются "неприемлемыми".

В письме к Макрону Кушнер написал, что понедельник является "81-й годовщиной освобождения Парижа союзниками, которое положило конец депортации евреев с французской земли" во время нацистской оккупации.

"Я пишу из глубокой озабоченности по поводу резкого роста антисемитизма во Франции и отсутствия достаточных действий со стороны вашего правительства, чтобы противостоять ему", – написал Кушнер, которого президент Дональд Трамп назначил на должность в январе.

Он добавил, что во Франции не проходит и дня без нападений на евреев на улицах, актов надругательства над синагогами или школами или вандализма еврейских магазинов.

"Антисемитизм уже давно исказил жизнь Франции, но он взорвался после варварского нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года. С тех пор прохамасовские экстремисты и радикальные активисты ведут кампанию запугивания и насилия по всей Европе. Во Франции не проходит и дня, чтобы на евреев не нападали на улицах, не оскверняли синагоги или школы, не совершали актов вандализма в отношении еврейского бизнеса", – продолжил бывший бизнес-партнер Трампа, которого президент США помиловал в конце своего первого срока после того, как тот был осужден за налоговое мошенничество.

Кушнер также подчеркнул, что "антисионизм – это антисемитизм", и сослался на социологические исследования, согласно которым "половина французской молодежи никогда не слышала о Холокосте", что, по его словам, вызывает беспокойство по поводу системы образования.

"Опросы показывают, что большинство граждан Франции верят: еще один Холокост в Европе вполне возможен. Почти половина французской молодежи сообщает, что никогда не слышала о Холокосте", – утверждает американский посол.

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция внезапно захотела компромисса из РФ: что произошло.




