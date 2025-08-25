Новый скандал между Парижем и Вашингтоном: зачем МИД Франции вызвал посла США

Рубрики
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера после того, как он в письме к президенту Эммануэлю Макрону обвинил французские власти в недостаточных действиях по борьбе с антисемитизмом. Париж обвинил американского дипломата в неприемлемых заявлениях и нарушении принципа невмешательства во внутренние дела государства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.
Внешнеполитическое ведомство Франции в воскресенье обнародовало заявление, в котором сообщило о вызове Кушнера явиться в понедельник в ведомство, подчеркнув, что его обвинения являются "неприемлемыми".
В письме к Макрону Кушнер написал, что понедельник является "81-й годовщиной освобождения Парижа союзниками, которое положило конец депортации евреев с французской земли" во время нацистской оккупации.
Он добавил, что во Франции не проходит и дня без нападений на евреев на улицах, актов надругательства над синагогами или школами или вандализма еврейских магазинов.
Кушнер также подчеркнул, что "антисионизм – это антисемитизм", и сослался на социологические исследования, согласно которым "половина французской молодежи никогда не слышала о Холокосте", что, по его словам, вызывает беспокойство по поводу системы образования.
