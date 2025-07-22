Франция внезапно захотела компромисса из РФ: что произошло

Российская сторона продолжает выдвигать чрезмерные, максимально жесткие условия для переговоров, однако такой подход противоречит самой природе мирного диалога. Переговоры — это не акт капитуляции одной из сторон, а процесс поиска компромисса при прекращении боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время совместного брифинга с заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, сообщает Укринформ.

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По словам Барро, Украина еще несколько месяцев назад, в том числе пять, выразила готовность согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, поддержав инициативу США. Но ответ от России так и не пришел.

"Настоящие переговоры должны основываться на учете позиций и аргументов обеих сторон, а не на требованиях без альтернатив. Они не могут происходить под ракетами или бомбами. Президент Зеленский четко заявлял: первоочередным условием диалога является прекращение огня", — отметил французский министр.

Барро также упомянул переговорный процесс 2022 года, который, по его словам, сорвался из-за военных преступлений российской армии в Буче, Изюме и других городах. Эти события поставили под сомнение искренность намерений Кремля по настоящему миру.

Французский чиновник подчеркнул, что ЕС должен действовать последовательно, поэтому после утверждения 18-го пакета санкций против РФ он дал команду начать разработку нового ограничительного пакета — чтобы усилить давление и заставить Москву согласиться на реальные переговоры.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы открыта к новому этапу переговоров и даже подтвердил существование двух разных проектов меморандумов — российского и украинского. Однако сам Песков признал: оба документа имеют совершенно противоположные подходы, и поэтому переговоры, по его словам, нуждаются в длительном согласовании.

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