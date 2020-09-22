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Новый руководитель Госбюро расследований: стало известно, кто возглавил ведомство

Александру Соколову пришлось уступить кресло руководителя Государственного бюро расследований

сегодня, 09:34
Автор:

Виолетта Комаровская

Новым руководителем Госбюро расследований стал Алексей Сухачов. В течение месяца от занимал должность заместителя директора ГБР, а теперь и сам сел в его кресло. Об этом сообщили на сайте ведомства. 

Новый руководитель Госбюро расследований: стало известно, кто возглавил ведомство

Алексей Сухачов. Фото: Пресс-служба ГБР

Сухачов, как и его предшественник Александр Соколов, будет временно исполняющим обязанности. Дело в том, что после того, как пост директора ГБР покинула нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова, постоянную замену ей так и не нашли. Для этого должен состояться конкурс. Поэтому, по закону, должности и.о. по очереди достаются заместителям директора Госбюро. 

К слову, Александр Соколов уже вернулся на должность заместителя директора ГБР.

Заместителем директора ГБР Алексея Сухачова назначили в прошлом месяце. До этого он работал в течение двух лет в Службе внешней разведки. Также был заместителем начальника одного из департаментов Генпрокуратуры. 

По данным декларации Сухачова за 2019 год, у него в собственности нет ни дома, ни квартиры. Зато новый руководитель имеет право безвозмездно пользоваться столичной квартирой некой Галины Баевой. Также он владеет автомобилем Toyota Camry, а его жена, которая в свое время также работала в Генеральной прокуратуре, ездит на машине Lexus, стоимость которой официально достигает 420 тысяч гривен.

На банковских счетах семья Сухачовых хранит около 300 тысяч гривен, а также 39 тысяч долларов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на допрос в ГБР вызвали бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. 


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