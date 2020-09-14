В ГБР сообщили, что сказал Богдан на допросе

Во время допроса в Государственном бюро расследований бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана как свидетеля спрашивали о возможном сотрудничестве украинских чиновников с органами власти РФ, о чем говорил последний в интервью Дмитрию Гордону. Об этом информирует ГБР в своем Telegram-канале.

Сообщается, что во время допроса пытались выяснить и подтвердить имеющиеся у Богдана данные о возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.

"Свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, скандальное интервью бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и его вызов на допрос в Государственное бюро расследований получили огромный резонанс среди украинцев. Почему Богдан решил разговориться именно сейчас и насколько экс-глава ОП (и те, кто за ним стоит) опасен для Зеленского и Ермака - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

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