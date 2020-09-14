kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10426.14

ETH/USD

367.82

LTC/USD

47.96

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В ГБР сообщили, что сказал Богдан на допросе
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГБР сообщили, что сказал Богдан на допросе

Стало известно, как прошел допрос Богдана в качестве свидетеля в ГБР

сегодня, 13:22
Автор:

Таисия Ерохина

Во время допроса в Государственном бюро расследований бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана как свидетеля спрашивали о возможном сотрудничестве украинских чиновников с органами власти РФ, о чем говорил последний в интервью Дмитрию Гордону. Об этом информирует ГБР в своем Telegram-канале.

В ГБР сообщили, что сказал Богдан на допросе

Сообщается, что во время допроса пытались выяснить и подтвердить имеющиеся у Богдана данные о возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.

"Свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, скандальное интервью бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и его вызов на допрос в Государственное бюро расследований получили огромный резонанс среди украинцев. Почему Богдан решил разговориться именно сейчас и насколько экс-глава ОП (и те, кто за ним стоит) опасен для Зеленского и Ермака - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!